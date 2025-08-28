Las últimas noticias de Mati, la española desaparecida en Indonesia hace dos meses: “Nuestra teoría es que pasa algo en el hotel”

Matilde Muñoz, conocida como Mati por sus amigas, la mujer de 72 años que desapareció hace ya dos meses en Indonesia, sigue en paradero desconocido. La Embajada española solicitó que se iniciase una investigación y pese a los esfuerzos de las autoridades, aún no han sacado conclusiones.

Nació en Ferrol y aunque tiene una casa en Mallorca, solía trabajar solo medio año y el resto lo dedicaba a viajar, sobre todo por Asia. Fue vista por última vez a comienzos de julio en la turística isla indonesia de Lombok, donde se alojaba en el hotel Bumi Aditya, en la zona costera de Senggigi. Las amigas ahora sospechan de este mismo establecimiento, asegurando que "pasa algo".

Sus amigas están frustradas

En una entrevista concedida a El País, una de las amigas de Mati se muestra bastante frustrada por el ritmo que lleva la investigación, aunque ha confirmado que los agentes han pedido el número de IMEI del teléfono de Matilde a la policía española para geolocalizar su móvil, se pregunta: "¿Cómo es posible que dos meses después encuentren en el vertedero del hotel parte de sus pertenencias?".

Esta amiga, Olga Marín, ha contado que su teoría es que "pasa algo en el hotel". "En redes vimos informaciones de que habían atracado a gente", ha explicado. Además, ha insistido en que el mensaje que envió el día 6 de agosto al hotel, supuestamente escrito por Mati, "estaba en inglés, con muchas faltas" y ha asegurado que ella "no cometía faltas en inglés".

Sus pertenencias en un vertedero

Lo último que se sabe de ella es que las autoridades encontraron sus pertenencias en la zona de basuras del hotel en el que se hospedaba. Desde el establecimiento aseguraron que Mati amplió su estancia el día 28 de julio y mientras tanto la Policía de Inmigración ha confirmado que no ha salido del país.

Tanto sus amigas como su sobrino han denunciado esta desaparición, y aunque todavía se debate a quién concederle el caso, los Mossos d’Esquadra ya tienen previsto pedir al juzgado de Sant Feliu de Guíxols la tarificación de las llamadas desde el móvil de Matilde, al igual que los últimos movimientos de sus tarjetas bancarias.