El truco mental que usan las personas felices cuando todo les sale mal

Desde la psicología, se ha analizado en profundidad cómo afectan los pensamientos en el estado de ánimo de las personas. Un hecho muy importante para poder llevar a cabo una vida más tranquila y feliz, es aprender a separar los hechos que ocurren de lo que significan, ya que en este último entra la interpretación que da cada individuo y el juicio de valor, la historia que se cuenta cada uno. Este hecho es primordial para mantenerse emocionalmente saludable y feliz. Para poder llegar a conseguirlo es importante tener en cuenta ciertos aspectos. En este artículo hacemos un repaso para ayudarte a abordar mejor diferentes situaciones que pueden afectarte.

Centrarse en los hechos, no en la narrativa

Tener claro qué es lo que ha pasado y a partir de ahí, pensar que es lo puedes hacer con este hecho a partir de ahora. Centrarse en lo que ha pasado y en el hacer, esto implica acción. Es esencial dejar de preocuparse para poder ocuparse, la reducción del desgaste mental deja más energía a las personas para actuar.

Reformular la historia de manera útil

Es importante no mentirse a uno mismo y pensar que todo está bien. Hay que centrarse en buscar la interpretación que ayude a empezar la acción, pensando en los cambios, las nuevas oportunidades y el aprendizaje. Una pregunta muy común que puede ayudar es: ¿Qué está bajo mi control ahora mismo? Es una pregunta que evita el pesimismo y pone el foco en la acción, aunque esta sea pequeña.

Distancia emocional

Reconocer que es lo que ha pasado, pero no dejar que afecte a tu estado mental y emocional de manera generalizada. Es normal que una situación desagradable genere una respuesta emocional, pero quedarse anclado completamente en esa emoción, no favorecerá ni la acción ni el bienestar emocional.

La no permanencia de los problemas

Como hemos podido ver, las personas felices no es que tengan menos problemas, sino que piensan diferente sobre ellos y se centran en la acción. Además, tienen la conciencia de que todos los hechos pasan, sean buenos o malos y que, por tanto, los problemas también son pasajeros y no perduran en el tiempo.

Es importante tener en cuenta los cuatro puntos expuestos, ya que el cerebro recibe la historia que tú te estás repitiendo de manera constante. Cambiar el cómo te hablas y la narrativa, no cambiará el hecho, pero sí favorecerá en los siguientes aspectos que repercutirán en tu bienestar emocional:

Reducción del miedo y la ansiedad.

Aumento de la claridad sobre lo ocurrido.

Activación de la creatividad para buscar soluciones.

Evitar el malestar emocional continuo.

Como hemos podido ver, las personas felices, no acostumbran a tener una vida perfecta. Son personas que tienen pérdidas, días malos y también decepciones, como todo el mundo. La diferencia en estas personas es como interpretan los momentos malos, ya que escogen la perspectiva que favorece la acción y la calma.

Es una práctica que podemos aplicar todos en nuestra vida, pero es necesario poner conciencia en tus pensamientos y emociones.