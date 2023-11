Los tres tipos de amistades que debes tener, según un sociólogo de Harvard

A lo largo de nuestra vida (y de nuestro día a día) vamos cultivando nuestras relaciones sociales y creando vínculos con diferentes personas: amigos de toda la vida, compañeros de la universidad, conocidos del gimnasio, el vecino de enfrente y un largo etcétera conforman nuestro círculo. Cada relación es diferente y, por ello, cada una nos aporta algo único.

Gracias a la serie “Make It's Tools for Happiness” de la CNBC, hemos podido conocer que la Universidad de Harvard ha realizado durante 85 años un estudio en el que ha determinado que uno de los aspectos más importantes que nos da felicidad en la vida son las relaciones positivas, y la amistad es un componente con un gran peso.

Además, el estudio también señala que mantener amistades estables a largo plazo es una de las siete prácticas que ayudan a las personas a ser felices y a mantenerse con buena salud.

Uno de los filósofos más conocidos que ha reflexionado sobre la amistad es el griego Aristóteles, quien definió que todos tenemos en nuestra vida tres tipos de amistades. Según piensa Arthur Brooks, un profesor de Harvard que imparte un curso sobre la gestión de la felicidad, todos necesitamos en nuestra vida los tres tipos de amistades que definió Aristóteles para sentirnos verdaderamente felices.

Los tres tipos de amistades y por qué las necesitas todas

En el libro publicado por el profesor Brooks, titulado 'The Best Friends Can Do Nothing for You', aparecen los tres tipos de amistades que Aristóteles estableció:

Amistades de utilidad : este tipo son las que tenemos con la mayoría de nuestras compañeras y compañeros del trabajo, así como con personas con las que hacemos negocios. Según escribió en su libro Brooks, "estas relaciones tienden a ser de naturaleza transaccional".

: este tipo son las que tenemos con la mayoría de nuestras compañeras y compañeros del trabajo, así como con personas con las que hacemos negocios. Según escribió en su libro Brooks, "estas relaciones tienden a ser de naturaleza transaccional". Amistades basadas en el placer: la admiración mutua es la base de este tipo de relación, ya que cada persona obtiene placer del otro. "Si una persona encuentra a su amigo divertido, interesante y una fuente de disfrute, es probable que se trate de una amistad de placer", indicó Brooks.

la admiración mutua es la base de este tipo de relación, ya que cada persona obtiene placer del otro. "Si una persona encuentra a su amigo divertido, interesante y una fuente de disfrute, es probable que se trate de una amistad de placer", indicó Brooks. Amistades "perfectas": "Según los estándares de Aristóteles, las amistades perfectas son aquellas que se dan entre personas que tienen un amor mutuo por algo que no solo los une, sino que eleva su comportamiento a la virtud. Una relación es perfecta, no cuando se basa en la utilidad o el placer, sino cuando se centra en mejorar las circunstancias de la otra persona", señala Brooks.

Si bien las amistades de utilidad no siempre son las más satisfactorias, y es posible que las amistades de placer no vayan más allá de los intereses compartidos, la realidad es que ambas son importantes y nos son útiles para avanzar en la vida, "pero generalmente no brindan alegría ni consuelo duraderos", según Brooks

Por esta razón, las amistades "perfectas" son sumamente necesarias en la vida. Nos aportan verdadera satisfacción.