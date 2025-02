Los tres rasgos que llevan a las personas a ser infieles, según la psicología

Existen una serie de características, según la ciencia, que comparten las personas que son infieles a sus parejas y que los puede identificar como futuros traidores en una relación. La confianza es uno de los pilares fundamentales de una relación, por no decir que es el más importante. Cuando en una relación de pareja, una de las personas traiciona la confianza, lo construido mutuamente se tambalea. En numerosas ocasiones, esta falta de confianza se produce por la aparición de infidelidades.

Según varios expertos, hay casos en los que las persona infieles poseen varias características que hace que se les pueda identificar en un futuro como potenciales traidores de la confianza de una pareja. Estas características son las siguientes:

Aparición de tendencias narcisistas

Las personas narcisistas necesitan de una validación permanente de los hechos que realizan. En este caso, esta validación se traslada a las relaciones sexuales y afectivas. A menudo, las personas narcisistas requieren de mayor atención afectiva a sus necesidades de pareja, obviando a las necesidades de la otra persona. Al no sentirse lo suficientemente satisfechos, pueden llegar a optar por buscar estímulos externos. Hay casos en los que pueden llegar incluso a emplear las relaciones sexuales como alimento para su ego personal.

Ser infieles para sentirse mejor

Hay un grupo de personas infieles con baja autoestima, que acuden a estímulos externos para así aumentar su amor propio. También se puede dar el caso que personas con baja autoestima tiendan a acudir al engaño o la infidelidad para así aumentar su sensación de poder o dominación sobre la otra persona.

Evitar carencias emocionales

Este tipo de personas infieles tienden a engañar a su pareja huyendo del compromiso a largo plazo o para intentar tapar sus miedos emocionales. Estos estímulos les generan la sensación de no estar atados a una relación única o les permite tener la impresión de no necesitar mostrar sus sentimientos o emociones profundamente. No reconocer cuando una persona tiene miedo emocional en una relación o no identificar sus carencias emocionales puede hacerlos caer en este tipo de comportamiento.