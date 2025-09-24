Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El bloque de investidura se resquebraja"

El discurso del rey Felipe en la ONU, el giro de Donald Trump sobre Ucrania y la muerte de la actriz Claudia Cardinale marcan la actualidad de este martes.

Así lo resume Carlos Alsina en su repaso informativo:

El rey Felipe interviene en la Asamblea General de la ONU

A las tres de la tarde toma la palabra en la Asamblea General de Naciones Unidas el rey Felipe. En esta ocasión interviene él y no Pedro Sánchez, como deferencia por la celebración del 70 aniversario de la entrada de España en la organización. Donald Trump aprovechó ayer la Asamblea de la ONU para reunirse con Volodímir Zelensky y, tras el encuentro, escribió en su red social que ve a Ucrania capaz de ganar la guerra. Con paciencia, con tiempo y con el apoyo económico de la Unión Europea.

Es la primera vez que Trump afirma algo así después de haber dicho en varias ocasiones que Ucrania tendría que renunciar a territorios conquistados por Rusia, como el Donbás. Ahora sostiene que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido, lo que sorprendió incluso al propio Zelensky. Un presentador de Fox le leyó en directo el mensaje del expresidente durante una entrevista.

Se tensa más si cabe la relación entre el Gobierno y sus socios

No está Sánchez pero va a ser interesante ver cómo está la relación del Gobierno con sus socios en la sesión de control después de la nueva derrota que se apunta el gobierno en el Congreso. Con Podemos pero también la Chunta y Compromís descubriendo de repente las ideas de Junts. Hasta Rufián, que luego votó a favor de darle al partido de Puigdemont lo que pide, habló de racismo.

Miriam Nogueras se encargó de darles la razón al aludir a las ayudas que los inmigrantes quitan a los catalanes "de verdad" y el poco catalán que aprenden. Ante el enfado de Junts, que repite que antes de navidad decidirá si abandona a Sánchez, los ministros y portavoces socialistas repiten que ellos han cumplido y se han esforzado porque salga. Y señalan a Podemos. Por mucho que también dos diputados del socio de gobierno Sumar también hayan votado en contra.

Hoy hay otro momento delicado para comprobar la fortaleza del bloque de la investidura cuando se vote en el Congreso la reprobación de Ana Redondo. Ahí veremos hasta dónde quieren llegar Junts y Podemos en sus ansias de apretar a Sánchez. A la ministra le preguntaron los periodistas ayer en el Congreso si consideraba que ya había dado todas las explicaciones oportunas sobre las pulseras antimatrato. Y dijo que sí. Da igual que en realidad no haya explicado nada más allá de hablar de bulos, criticar al PP y pedir discreción.

Muere Claudia Cardinale, mito del cine europeo

Ha fallecido la actriz Claudia Cardinale, leyenda del cine y musa de Fellini, Visconti o Sergio Leone. La intérprete confesaba que de joven pensaba que no era lo suficientemente guapa para dedicarse al cine. Su vida cambió a los 14 años en Túnez, cuando ayudaba a preparar un concurso de belleza en la embajada de Italia. No participaba, pero alguien la subió al escenario y ganó el certamen, cuyo premio era un viaje al Festival de Venecia.

Allí recibió sus primeras ofertas, que al principio rechazó, hasta que en 1958 aceptó participar en Goha, el grande. A partir de entonces comenzó una carrera brillante con títulos como El gatopardo, Ocho y medio o Hasta que llegó su hora. También trabajó con Fernando Trueba en El artista y la modelo.