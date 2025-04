Tres formas en que el papa Francisco influyó en el movimiento climático mundial

El fallecimiento del papa Francisco ha sido anunciado por el Vaticano. Conocí al pontífice en el Vaticano tras una conferencia titulada “Salvar nuestra casa común y el futuro de la vida en la Tierra” en julio de 2018. A raíz de la experiencia, mis colegas y yo intuimos que algo trascendental estaba sucediendo en el corazón de la Iglesia.

En aquel momento, yo estaba ayudando a crear el nuevo Instituto de Investigación Laudato Si’ en el Jesuit Hall de la Universidad de Oxford. Este instituto lleva el nombre de la encíclica (una carta a los obispos en la que se esboza la política de la Iglesia) sobre el cambio climático del papa de 2015.

Su misión se basa en la visión de inspiración religiosa del papa sobre la ecología integral, un enfoque multidisciplinar que aborda cuestiones sociales y ecológicas relacionadas con la igualdad y el colapso climático.

Originario de Argentina, el papa Francisco, el primer papa jesuita, fue testigo de primera mano de la destrucción de la Amazonia y de la difícil situación de las comunidades más pobres de Sudamérica. Su preocupación por la justicia para las comunidades vulnerables y la protección del planeta van de la mano con su liderazgo religioso.

En su primera carta papal, Laudato Si’, hizo un llamamiento a todas las personas, no solo a los católicos, para que prestaran más atención a la fragilidad tanto de nuestro planeta como de sus habitantes. Lo que necesitamos es nada menos que una revolución cultural, escribió. Como teólogo, reconozco que inspiró un cambio significativo en tres aspectos clave.

1. En las cumbres mundiales sobre el clima

No es casualidad que el papa Francisco publicara Laudato Si’ en un momento crucial de 2015, antes de la cumbre climática de la ONU, COP21, en París. En octubre de 2023, justo antes de otra cumbre climática de la ONU, la COP28 en Dubái, se publicó una exhortación de seguimiento, o declaración oficial: Laudate Deum.

¿Cambiaron las decisiones de estas reuniones mundiales debido a la influencia del papa Francisco? Es posible que sí. En Laudate Deum, el papa Francisco mostró tanto su aliento como cierta frustración por los logros alcanzados hasta ahora en los acuerdos internacionales.

EL pontífice criticó la debilidad de la política internacional y aseguró que la COP21 representó un “momento significativo” porque el acuerdo involucró a todos.

Tras la COP21, señaló que la mayoría de los países no habían cumplido el Acuerdo de París, que exige limitar el aumento de la temperatura global en este siglo por debajo de los 2 °C. También denunció la falta de supervisión de esos compromisos y la consiguiente inercia política. Hizo todo lo posible por utilizar su prominente posición para exigir responsabilidades a los poderosos.

Promover una conciencia moral general sobre la necesidad de actuar de manera ecológicamente responsable, tanto en la política internacional como a nivel local, es algo que también hicieron los papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sin embargo, los esfuerzos de Francisco fueron más allá, al conectar de forma mucho más amplia con los movimientos de base.

2. Defendiendo a los pueblos indígenas

La COP28 supuso la primera vez que cerca de 200 países acordaron abandonar los combustibles fósiles. Las intervenciones del papa Francisco contribuyeron posiblemente a inclinar la balanza un poco en la dirección deseada.

Su énfasis en escuchar a los pueblos indígenas puede haber influido en estas reuniones. En comparación con anteriores cumbres mundiales sobre el clima, la COP28 abrió sin duda la oportunidad de escuchar las voces de estos colectivos.

Sin embargo, los pueblos indígenas siguieron decepcionados por los resultados de la COP28. La exhortación menos conocida del papa Francisco, Querida Amazonia, se publicó en febrero de 2020.

Dicha exhortación fue el resultado de sus conversaciones con las comunidades amazónicas y contribuyó a poner en el mapa las perspectivas indígenas. Esas perspectivas contribuyeron a dar forma a la doctrina social católica en la encíclica Fratelli Tutti, que significa “todos hermanos”, publicada el tres de octubre de 2020.

Para muchas personas que viven en países en desarrollo donde abundan las industrias extractivas, como el petróleo, el gas o la minería, la destrucción de la tierra coincide con amenazas directas a la vida. El papa Francisco defendió a los defensores indígenas del medio ambiente, muchos de los cuales se han inspirado para actuar desde su fuerte fe.

Por ejemplo, el padre Marcelo Pérez, un sacerdote indígena que vivía en México, fue asesinado por narcotraficantes justo después de celebrar misa el 23 de octubre de 2023, como parte del precio que pagó por defender los derechos de su pueblo y sus tierras.

Mientras que en 2023, el papa Francisco siguió defendiendo a los más marginados y al medio ambiente.

3. Inspirando el activismo

He estado hablando con activistas religiosos por el clima de diferentes iglesias del Reino Unido como parte de un proyecto de investigación multidisciplinar sobre religión, teología y cambio climático con sede en la Universidad de Mánchester. Cabe destacar que, cuando preguntamos a más de 300 activistas que representaban a seis grupos diferentes quién les había influido más para involucrarse en la acción climática, el 61 % nombró al papa Francisco como una influencia clave.

A mayor escala, Laudato Si’ dio lugar al movimiento Laudato Si’, que coordina el activismo climático en todo el mundo. Cuenta con 900 organizaciones católicas y 10 000 “animadores”, que son embajadores y líderes en sus respectivas comunidades.

La filial eclesiástica de nuestro instituto, Tomás Insua, con sede en Asís (Italia), fue una de las pioneras en impulsar el movimiento global Laudato Si’. Organizamos una serie de encuentros ecuménicos que reúnen a personas de diferentes confesiones y que, esperamos, motiven a los fieles a pensar y actuar de una manera más consciente del clima.

Nadie sabe quién será el próximo papa. Dada la actual agitación política y el cierre de la voluntad política para abordar la emergencia climática, solo podemos esperar que se basen en el legado de Francisco e influyan en el cambio político para bien, desde la primera línea de base hasta las más altas ambiciones globales.

Celia Deane-Drummond, Professor of Theology, Director of Laudato Si' Research Institute, Campion Hall, University of Oxford

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.