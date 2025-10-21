El tramo más peligroso de las carreteras españolas, según un informe

Un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre el índice de peligrosidad medio de los tramos de concentración de siniestros de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio entre 2019 y 2023 revela cuáles son exactamente los puntos más peligrosos de las vías españolas.

El estudio se basa en los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene competencias en 26.474 kilómetros de carreteras (del total de 165.705 kilómetros que hay en España), los cuales soportan el 53,5% del tráfico total.

El índice de peligrosidad medio (IPM) se obtiene teniendo en cuenta el número de siniestros con víctimas contabilizados en tramos de un kilómetro y la cantidad de vehículos que circulan diariamente por esa carretera.

El informe se basa en los 270 tramos de carreteras convencionales con un IPM medio al menos 10 veces superior al de la media nacional, que es de 8,2 (el mismo que el del quinquenio 2018-2022). En ellos se han contabilizado 1.563 siniestros y 2.169 víctimas, la mayoría de ellas con heridas leves.

También incluye los 100 tramos de autopistas de peaje con mayor peligrosidad en España.

Cuáles son los tramos más peligrosos

En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso está en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que es 598 veces superior a la media nacional.

El kilómetro 0 de la A-77a, situado en Alicante, es el que contabiliza más siniestros (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado. Es el 86º más peligroso del ranking de 270 tramos.

A ese tramo le siguen otros de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11 (Tarragona), con 90 siniestros y 139 víctimas, y en el kilómetro 12 de la A-55, a la altura de Mos (Pontevedra), con 54 siniestros y 100 víctimas, si bien este último no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Los tramos de autopista más peligrosos

Respecto de las autopistas de peaje, se trata de las infraestructuras más seguras para circular, si bien en el periodo analizado 2019-2023 se han localizado 100 tramos con índices de peligrosidad cuatro veces superior a la media nacional (4,3, tres décimas más que en el quinquenio anterior), en los que se han registrado 527 siniestros y 881 víctimas, la mayoría de ellos de carácter leve (826).

El kilómetro 20 de la AP-41 (Toledo) es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (242,2), al superar 43 veces el índice nacional medio.

El kilómetro 901 de la AP-7 (provincia de Almería) es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (63,2), pues supera 14 veces el índice nacional medio.

No obstante, el de más siniestros y víctimas en el quinquenio analizado es el tramo situado en el kilómetro 14 de la B-23 (Barcelona), con 43 siniestros y 58 heridos leves, por delante del kilómetro159 de la AP-9 (Pontevedra), con 20 siniestros y 41 víctimas, principalmente heridos leves (38).