De la tragedia a la reconstrucción: así se recupera el fútbol base valenciano un año después de la dana

Este miércoles se ha cumplido un año desde que la dana asolara varios puntos de España, especialmente la provincia de Valencia. Fueron muchos los municipios que quedaron arrasados por culpa de un temporal que se cobró la vida de 237 personas y un año después siguen luchando por su reconstrucción.

Es el caso de Paiporta, donde el Palleter, el campo de fútbol del pueblo, quedó completamente destrozado y lleno de escombros. Hoy esos escombros ya no están, pero las labores de reconstrucción que el campo necesita aún no han comenzado.

"No me gusta venir porque es muy triste ver cómo está y que no avanza", explica la presidenta del Paiporta CF, Carmen Sanchís, en Radioestadio Noche, que señala, además, que no se trata de un problema de dinero, sino de burocracia.

"Hemos perdido diez equipos porque los niños se han ido a las localidades cercanas. Ellos necesitan jugar al fútbol y hacer lo que más les gusta", explica a la vez que asegura que "vamos a seguir peleando porque 104 años de historia no se tiran así como así".

La presidenta del Paiporta CF, Carmen Sanchís, en Radioestadio Noche | Radioestadio Noche

La situación es bien distinta en Alfafar, donde el campo ya sí que se ha reconstruido y reinaugurado el pasado mes de septiembre. "Esto ha sido la vida para el club", reconoce su presidente, Manolo Visiedo, en Radioestadio Noche.

Y es que en Alfafar el fútbol no paró tras la tragedia, puesto que desde el club se pusieron unos días más tarde manos a la obra para que los niños pudieran practicar su deporte.

"A los 15 días reuní a la dirección deportiva y les dije que teníamos que entrenar. En los campos que nos cedieran, pero la escuela tenía que seguir en pie (…) El fútbol es algo más que un deporte en las categorías bases. Es amistad, es punto de encuentro... Eso lo habían perdido y no lo podíamos permitir", explica Visiedo.

En Radioestadio Noche también hemos hablado con Álvaro García, jugador del infantil de la UDB Alfafar, que ya pasó por el programa hace un año. "Nos gustó bastante el campo nuevo (…) Volver a jugar en nuestro campo es lo mejor que nos ha pasado desde la dana", nos cuenta.