La tragedia de otro montañero en Huesca: sin localizador, una "actividad que no era la adecuada" y falta de experiencia

Los expertos en alta montaña vuelven a pedir máxima prudencia tras la muerte de otro montañero en el Pirineo aragonés, la cuarta víctima mortal por avalanchas en apenas unos días. El último suceso ha tenido lugar en el valle de Bielsa, en la provincia de Huesca, con condiciones meteorológicas especialmente peligrosas que están favoreciendo la aparición de aludes.

La víctima es un hombre de 54 años, vecino de Zaragoza, que realizaba una excursión con raquetas de nieve junto a otro montañero cuando ambos fueron sorprendidos por una avalancha en la ladera noreste de la Punta del Caue, a unos 2.500 metros de altitud. Su acompañante, de 46 años y vecino de Madrid, resultó ileso y pudo descender hasta el refugio de Urdiceto para dar la voz de alarma.

Fue este compañero quien contactó con los servicios de emergencia desde el refugio, ya que se trata de una zona de difícil acceso y con escasa cobertura telefónica. A partir de ese momento, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo de rescate en el que participaron efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña y Jaca, así como un guía canino.

El operativo se prolongó durante horas y estuvo marcado por la complejidad del terreno y las adversas condiciones meteorológicas, con frío intenso y riesgo de nuevos desprendimientos. Finalmente, el cuerpo del montañero fue localizado de madrugada, enterrado bajo aproximadamente un metro y medio de nieve, y trasladado al refugio de Urdiceto. Posteriormente, la Unidad Aérea de Huesca evacuó el cadáver hasta la helisuperficie de Boltaña, desde donde fue transferido a los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Las autoridades locales han subrayado que los montañeros no iban correctamente equipados ni contaban con la experiencia necesaria para este tipo de actividad. El alcalde de Bielsa, Miguel Noguera, ha explicado en Onda Cero que no llevaban dispositivos de localización ni material adecuado para moverse con seguridad a esa altura y en esas condiciones. "Cuando te metes en esas cotas y con nieve es vital llevar un localizador. La actividad que hacían tampoco era la adecuada", ha señalado.

También ha incidido en que se trata de una zona poco habitual para rutas con raquetas, especialmente en invierno, lo que incrementa el riesgo en caso de emergencia. Desde el Ayuntamiento y los servicios de Protección Civil insisten en la necesidad de planificar bien las salidas, revisar la previsión meteorológica y consultar el boletín de peligro de aludes antes de adentrarse en la montaña.

Este nuevo fallecimiento se produce apenas unos días después de la muerte de tres montañeros experimentados en Panticosa, también a causa de un alud, lo que eleva a cuatro las víctimas mortales en el Pirineo aragonés en una sola semana. Un balance que vuelve a poner el foco en la importancia de la prevención, la formación y el equipamiento adecuado en un invierno especialmente peligroso en la alta montaña.