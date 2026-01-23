Tragedia ferroviaria en Adamuz: qué falló para que se tardara tanto en detectar que además del Iryo había un Alvia siniestrado

La investigación del accidente en Adamuz continúa arrojando luz acerca de los detalles acerca del siniestro, aunque otros aspectos siguen sin aclararse por parte de las autoridades. Por ejemplo, en qué momento detectó el centro de control de Atocha que el Alvia también había salido afectado, así como el intervalo en el que se alertó a los servicios de emergencias para que acudieran a socorrer a los pasajeros del tren de Renfe.

La cronología que difunde Moncloa afirma que el descarrilamiento del Iryo se produjo a las 19:43 horas, pero que el Alvia fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil a las 20:15 horas. Casi media hora después del accidente, según Moncloa, aunque esto contradice la versión de José María Galán, pasajero del Alvia con el que hemos hablado en Más de uno, y quien confirma que a las 20:20 horas arrancó a andar a pedir ayuda a las luces que veía desde lejos de los servicios de emergencia presentes en el Iryo.

Los testimonios que contradicen la cronología de Moncloa

"No teníamos ni idea de lo que nos había pasado", cuenta José María Galán, que relata cómo veían las luces de las emergencias a lo lejos y se preguntaba por qué no acudían a su rescate con el paso del tiempo: "Pensamos que por qué tardaban tanto, hicimos señales con los móviles, llamadas al 112 (…) Los guardias civiles estábamos como nosotros, no eran conscientes de lo que había".

José María Galán asegura que estaban "fuera del plan y sin posibilidad" de ser descubiertos, que "no existían" y que realizó una fotografía antes de comenzar a andar hacia el Iryo para pedir ayuda. "Eché una foto sobre las 20:20 horas, que fue cuando ya arranqué a andar (…) Tardé más de diez minutos en llegar, podría haber llegado a las 20:40 horas o por ahí. Muy próximo a 20:45 y 20:50".

Así, las horas no coinciden con la cronología de Moncloa, que también afirma que a las 19:49 horas ya había sido consciente de que en el Alvia había heridos, puesto que el centro de control de Atocha realiza una llamada a la interventora del tren. En la conversación, en la que también se escucha a otro integrante de Atocha hablar con el maquinista del Iryo, la interventora advierte de que tiene sangre en la cabeza debido a un golpe y que intentará localizar al maquinista, que ya había fallecido en el impacto. En su propio canal de redes sociales, Adif informa de que el Alvia ha descarrilado a las 20:13 horas.

Augusto Zunzunegui, viajero del Iryo, también contó en Más de uno que un tripulante del tren se subió a un vagón para pedir ayuda porque había otro tren siniestrado que se encontraba en peor estado. Todo ello, tras hablar con un pasajero del Alvia que había llegado de las vías por el otro lado. A este viajero le pareció que transcurrió más de una hora hasta que se supo que había otro tren siniestrado.

El registro del 112 refleja que el primer equipo médico llega al Iryo a las 20:00 horas, 15 minutos después del accidente, mientras que el primero en llegar al Alvia lo hace a las 20:30 horas, como contó el director del 061 en La brújula de Andalucía.

Mientras se aclaran las circunstancias y las comunicaciones del centro de control de Atocha, todos coinciden en que la primera noticia del Alvia la tienen por el pasajero del mismo que llega caminando hasta el Iryo, José María Galán, no porque desde Atocha se advirtiera de que había dos escenarios en esta tragedia en Córdoba. Así lo confirmaron los propios agentes de la Guardia Civil, que se preguntaban en el momento por qué venía gente de la "zona contraria" a la del Iryo, y que llegaron a pensar que se trataba de otro vagón del mismo que había avanzado, no un tren completo.

A Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se le preguntó por los tiempos del siniestro y no fue capaz de dar una respuesta clara acerca de este aspecto. Preguntado si desde Adif se avisó a los agentes de que eran dos los trenes, el ministro no concretó al respecto: "Recibimos la indicación del accidente a las 19:47 a través del 112 (…) 12 minutos después la primera patrulla de la Guardia Civil se encuentra en el lugar (…) Cuando se recibe una llamada de la existencia de la emergencia, se va al lugar (…) En 12 minutos se tomaron las medidas inmediatamente necesarias".