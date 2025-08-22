Un trabajador de una playa de Alicante prohíbe el paso a "rojos" y "etarras" y el Ayuntamiento le abre un expediente

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un expediente informativo a un joven trabajador de la playa de Tabarca, en Alicante, por asegurar que él no dejaba entrar en su playa ni a "rojos", ni a "separatistas", ni a "etarras". Según han informado las fuentes municipales, el joven habría pedido disculpas, mientras que la empresa para la que trabaja se ha querido desvincular por completo de sus comentarios.

Todo comenzó con un vídeo en redes sociales del periodista Vito Quiles, en él contaba como se había encontrado con el joven y le había presentado una normativa "bastante escrupulosa y muy interesante". El trabajador explica su punto diciendo que allí dejan entrar "a todo el mundo, menos a rojos, separatistas y etarras", añade que está aplicando "la misma normativa que en el Congreso, pero al revés". Quiles termina el vídeo animando a ir a esa playa "pero siempre atendiendo a la normativa".

Reacciones en contra del mensaje del trabajador

La empresa para la que trabaja este joven emitió un comunicado en el que asegura que ha pedido disculpas y en el que se desvincula esos mensajes. Según este mismo comunicado, su empleado ha reconocido que el contenido del cartel no era apropiado y ha expresado su arrepentimiento, igualmente el Ayuntamiento de Alicante está tramitando el expediente que decidirá que se hará con el joven.

La portavoz del PSOE en Alicante ha catalogado lo ocurrido como un hecho "muy grave", ya que está mandando "un mensaje de odio y discriminación" desde un puesto público, acusando al joven de "vulnerar la Constitución, concretamente los artículos 14 y 9.2, y la normativa sobre igualdad".

A este mensaje también ha reaccionado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) mostrando su "profundo rechazo" por las expresiones que utiliza el trabajador en el vídeo. Desde el CERMI han exigido tanto al ayuntamiento como a la empresa que se tomen medidas disciplinarias hacia el joven y que pida disculpas de manera pública.