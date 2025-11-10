SUCESO

El torero Cayetano Rivera sale ileso de un accidente tras estrellar su furgoneta contra una palmera

El accidente ocurrió la noche de este domingo en las inmediaciones de Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra.

Agencias | P. L.

Madrid |

Estado del vehículo en el que viajaba Cayetano Rivera tras chocar contra una palmera en una rotonda cerca de Montequinto. | EUROPA PRESS

El torero Cayetano Rivera ha resultado ileso de un accidente de tráfico tras impactar su vehículo contra una palmera en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tal como han confirmado fuentes municipales.

El vehículo quedó atrapado en una rotonda

El suceso ha tenido lugar esta pasada noche y han sido los bomberos de Alcalá quienes han intervenido liberando un vehículo que había quedado atrapado en un rotonda tras haber chocado con las palmeras que se hallaban en la misma, como informan en sus redes sociales.

La rotonda se halla junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf, cerca de Montequinto, y como consecuencia del siniestro vial no hay que lamentar daños personales.

Además, según ha informado el diario 'ABC' el torero se habría negado a que le hicieran la prueba de alcoholemia.

Su incidente en un McDonald's

El torero también protagonizó hace unos meses un altercado en un McDonald's de la calle Atocha de Madrid por el que fue detenido. Tras una discusión acalorada con un empleado de dicho establecimiento, una persona llamó a la Policía y se personaron varios agentes de paisano, lo que confundió a Cayetano al no identificarlos como miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Los agentes acabaron arrestándole por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

