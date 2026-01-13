Toni Cazorla: "A las mujeres saudíes les gusta su forma de vida porque se sienten superprotegidas"

Toni Cazorla es considerado uno de los primeros entrenadores europeos en establecerse en Arabia Saudí, concretamente desde 2013, cuando aterrizó en el Al-Shoulla. Ahora, como actual dirigente del Al-Karma de la liga iraquí, no pierde ojo a la que fue su casa durante muchos años.

En una entrevista a ABC, el técnico asegura que la vida en Arabia ha cambiado exageradamente desde que él empezó su aventura fuera de España. "La Mutawa (la policía religiosa) tenía un poder absoluto, algo que ya no es así. Las mujeres no podían conducir, no podían hacer deporte, ni estar en un restaurante junto a otros hombres, ni hacer solas prácticamente nada", asegura Cazorla, que cuenta que "para ellos es totalmente normal y está más que aceptado".

La situación de las mujeres en Oriente Medio tiene un largo camino por delante, aunque el técnico español explica que, "a pesar de las muchas dificultades que han tenido las mujeres, mi sensación es que les gusta esa forma de vida. Ellas sienten que están superprotegidas". Además, matiza que "quizás Arabia pueda ser una dictadura, pero tú puedes dejar la puerta de tu casa abierta que nadie va a entrar a tu casa ni te va a robar".

El entrenador confiesa su impresión por el avance en materia de derechos humanos y libertades: "Si a mí me dicen hace trece años que en 2025 va a haber un concierto de rock en Riad con más de 80.000 asistentes, me hubiera caído al suelo de la risa. Eso era totalmente impensable". El motivo del cambio se basa en que "los mandatarios de hoy tienen 35-40 años y su mundo académico y laboral ya ha sido fuera de Arabia", mantiene Cazorla. "Desde que yo llegué en 2013, el avance, y en eso incluyo a las mujeres, ha sido enorme", sentencia el técnico granadino.