Todos los festivos y puentes que hay hasta final de año: el calendario laboral por comunidades

Con la llegada de septiembre y el inicio del curso escolar, son muchos los que se preguntan cuál es el próximo día festivo, en el que podrán volver a descansar y poner pausa a la rutina. Para poder retomar la rutina con ánimo y saber los días festivos que hay hasta final de año, te indicamos los festivos nacionales que aún nos quedan por disfrutar. Son los siguientes:

12 de octubre (domingo): Fiesta nacional. Este año, el festivo del 12 de octubre, es sustituible, ya que es un domingo. Son las comunidades autónomas las que decidirán si trasladan el festivo al lunes 13 de octubre o si eligen otra fecha como festivo.

Los 12 días festivos nacionales son obligatorios. Solo se pueden cambiar o trasladar, si caen en domingo y trasladar al lunes siguiente. También se pueden sustituir por otro día de interés para la comunidad autónoma.

Festivos autonómicos

A nivel autonómico, hay comunidades que aún tienen días festivos por disfrutar. A continuación os indicamos las fechas festivas por cada comunidades autónomas, de aquí a final de año:

Andalucía : No hay festivos autonómicos de aquí a fin de año, pero se ha trasladado el festivo nacional del 12 de octubre. El lunes 13 de octubre será festivo en toda Andalucía.

: No hay festivos autonómicos de aquí a fin de año, pero se ha trasladado el festivo nacional del 12 de octubre. El lunes 13 de octubre será festivo en toda Andalucía. Aragón : No tiene festivos autonómicos, pero se declara festivo el lunes 13 de octubre.

: No tiene festivos autonómicos, pero se declara festivo el lunes 13 de octubre. Asturias : Día de Asturias (martes, 9 de septiembre). El festivo del 12 de octubre se traslada al 13 de octubre.

: Día de Asturias (martes, 9 de septiembre). El festivo del 12 de octubre se traslada al 13 de octubre. Islas Baleares : En las Islas Baleares como en otras comunidades autónomas, trasladan el festivo nacional del 12 de octubre, al lunes 13 de octubre. Además, también es festivo el 26 de diciembre por la celebración de San Esteban.

: En las Islas Baleares como en otras comunidades autónomas, trasladan el festivo nacional del 12 de octubre, al lunes 13 de octubre. Además, también es festivo el 26 de diciembre por la celebración de San Esteban. Canarias : En todas las islas se traslada el festivo Nacional del 12 de octubre, al lunes 13 de octubre. También hay varias islas con días festivos: - Gran Canaria : Nuestra Señora del Pino (lunes, 8 de septiembre). - Lanzarote y La Graciosa : Nuestra Señora de los Volcanes (lunes, 15 de septiembre). - Fuerteventura : Nuestra Señora de la Peña (viernes, 19 de septiembre). - La Gomera : Nuestra Señora de Guadalupe (lunes, 6 de octubre).

: En todas las islas se traslada el festivo Nacional del 12 de octubre, al lunes 13 de octubre. También hay varias islas con días festivos: Cantabria : La bien Aparecida (lunes, 15 de septiembre).

: La bien Aparecida (lunes, 15 de septiembre). Castilla y León : El festivo del 12 de octubre, se trasladará al 13 de octubre (lunes).

: El festivo del 12 de octubre, se trasladará al 13 de octubre (lunes). Castilla-La Mancha : No hay festivos autonómicos de aquí a final de año.

: No hay festivos autonómicos de aquí a final de año. Cataluña : Diada Nacional de Cataluña (jueves, 11 de septiembre) y San Esteban (viernes, 26 de diciembre).

: Diada Nacional de Cataluña (jueves, 11 de septiembre) y San Esteban (viernes, 26 de diciembre). Extremadura : Día de Extremadura (lunes, 8 de septiembre) y la festividad del 12 de octubre se traslada al lunes 13 de octubre.

: Día de Extremadura (lunes, 8 de septiembre) y la festividad del 12 de octubre se traslada al lunes 13 de octubre. Galicia : No hay festivos autonómicos de aquí a final de año.

: No hay festivos autonómicos de aquí a final de año. Comunidad de Madrid : No hay más festivos autonómicos de aquí a final de año.

: No hay más festivos autonómicos de aquí a final de año. Región de Murcia : En la Región de Murcia no hay festivos autonómicos de aquí a final de año.

: En la Región de Murcia no hay festivos autonómicos de aquí a final de año. Navarra : Día de Navarra (miércoles, 3 de diciembre).

: Día de Navarra (miércoles, 3 de diciembre). La Rioja : La Rioja no cuenta con más festivos autonómicos de aquí a final de año.

: La Rioja no cuenta con más festivos autonómicos de aquí a final de año. País Vasco : En el País Vasco no hay más festivos autonómicos, de aquí a final de año.

: En el País Vasco no hay más festivos autonómicos, de aquí a final de año. Comunidad Valenciana : Día de la Comunidad Valenciana (jueves, 9 de octubre).

: Día de la Comunidad Valenciana (jueves, 9 de octubre). Ceuta : Fiesta de Ceuta (2 de septiembre (martes)).

: Fiesta de Ceuta (2 de septiembre (martes)). Melilla: Nuestra Señora de la Victoria (lunes, 8 de septiembre) y el Día de Melilla (miércoles, 17 de septiembre).

Festivos locales

Durante el año 2025, cada municipio puede declarar dos festivos. Los festivos municipales se pueden consultar en las páginas webs o presencialmente en los ayuntamientos de cada municipio.