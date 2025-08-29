CALENDARIO LABORAL

Todos los festivos y puentes que hay hasta que acabe el año: el calendario laboral por comunidades

Aunque menos que en otras ocasiones, a 2025 todavía le quedan algunos festivos que harán el camino a fin de año algo más ameno.

Gonzalo Ríos Díez

Madrid |

Todos festivos y puentes que hay hasta que acabe el año: el calendario laboral por comunidades | Pexels

Con la llegada de septiembre arranca la recta final del año y, aunque muchos ya han disfrutado de sus vacaciones, el camino hasta Navidad es muy largo. Por eso no es raro querer saber cuáles son los próximos festivos que podremos aprovechar para una escapada o para desconectar.

Festivos nacionales en 2025

A nivel nacional todavía quedan cinco festivos hasta final de año, el primero es el 13 de octubre, que como el Día de la Hispanidad ha caído en domingo este año, se mueve al lunes. Esta fecha también marca el último día de eventos en algunas ferias locales, como la Feria de Nerja en Andalucía, que se extienden hasta el 13 de octubre.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, este año cae en sábado, por lo que aunque sea festivo, no se podrá disfrutar del puente, lo mismo ocurre con el 6 de diciembre, Día de la Constitución, que también es sábado. Aunque ese fin de semana sí que podremos disfrutar de un puente, aunque el lunes 8 de diciembre, gracias al Día de la Inmaculada Concepción.

El último festivo del año, como es costumbre, será el día 25 de diciembre, Navidad, que este año cae en jueves.

Festivos por comunidades 2025

Los que, además de los festivos nacionales, todavía tienen autonómicos que celebrar, son Asturias, que podrá disfrutar de un puente el 8 de septiembre gracias al día de su comunidad; el que también celebran en Extremadura el mismo día;Cantabria, que el lunes 15 de septiembre celebran el Día de La Bien Aparecida; Cataluña, el 11 de septiembre gracias a la Diada; la Comunidad Valenciana, que tiene su día el 9 de octubre;Navarra el 3 de diciembre celebrará el Día de San Francisco Javier y Melilla, que disfrutará de dos festivos extra, el 8 de septiembre por el Día de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria y el 17 de septiembre por el Día de Melilla.

Festivos locales 2025

Además de las fiestas nacionales y por comunidad, hay ciertas provincias o municipios que pueden disfrutar de sus fiestas locales en lo que queda de año. Estos días se pueden consultar a través de este enlace, por cada Comunidad Autónoma.

