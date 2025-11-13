Todo lo que se sabe de la tormenta solar "severa" que ha afectado a España

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha avisado de que durante las próximas horas monitoreará activamente la severa meteorología espacial prevista para estos días debido a la tormenta solar que ha golpeado la Tierra y cuyas condiciones geomagnéticas fuertemente perturbadas persistan durante 24 a 48 horas.

¿Qué es una tormenta solar?

Se denomina tormenta solar o eyección de masa coronal (EMC) y a grandes rasgos significa que se ha producido una especie de explosión en una parte de la superficie del Sol. Esta explosión libera de manera repentina una ingente cantidad de energía y radiación electromagnética al Sistema Solar, es decir, una gran cantidad de partículas de plasma formadas principalmente por electrones y protones.

La intensidad de sus efectos sobre la Tierra depende de varios factores: la velocidad, el tamaño y, sobre todo, la orientación de esa explosión de energía y radiación, es decir, si se dirige al norte de nuestro planeta o al sur.

La Tierra tiene una magnetosfera o campo magnético al norte, por lo que si la energía liberada por el Sol se dirige hacia allí, este campo magnético actuará como una especie de escudo protector haciendo rebotar esa radiación o viento solar. Sin embargo, el peligro aparece cuando la energía solar se dirige hacia el sur de nuestro planeta, ya que ahí sí que puede penetrar afectando a los circuitos eléctricos, a los sistemas de comunicación, además de reducir el campo magnético terrestre.

Sin riesgo biológico, pero sí tecnológico

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos, la intensidad de la tormenta se mantendrá en niveles "severos" hasta el jueves, amainará el viernes y desaparecerá el sábado. Hasta entonces, recuerdan que no hay ningún tipo de riesgo biológico para los seres vivos, aunque sí se pueden ver afectados sistemas de la red eléctrica o afectar a la navegación.

El nivel de alerta del Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos va desde el 'G1' (menor) hasta el 'G5' (extrema). El establecido por el impacto de la tormenta solar en la Tierra ha alcanzado el nivel 'G4' (severa).

Según el centro, la tormenta puede provocar problemas en la red eléctrica, especialmente en el control de voltaje y en los sistemas de protección de la red eléctrica, así como en la navegación GPS, que "podría verse afectada o quedar inoperativa durante horas".

Los efectos en España

La Agencia Espacial Española (AEE) se coordina con la Europea para seguir de manera detallada la evolución de la tormenta y su impacto en nuestro país. Apuntan a que sus efectos serán "limitados y de corta duración", sin consecuencias graves ni para la población ni para el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.

Esto se debe a que España no está entre los países con mayor exposición directa al fenómeno debido a la ubicación en latitudes medias y alejadas de las regiones polares.

Aún así, sí podríamos experimentar impactos de carácter más leve, según fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: