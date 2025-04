Todo lo que se sabe del incendio de Alcorcón: la causa del fuego por la que han muerto dos bomberos

Dos bomberos han fallecido este martes en un incendio desatado en un garaje de Alcorcón y otro profesional se encuentra en estado crítico como consecuencia de las graves quemaduras sufridas. En un primer momento, los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid han confirmado la muerte de uno de los efectivos como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria y la desaparición de otro, que ha sido localizado sin vida poco después. Ambos pertenecían al cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Otro de los efectivos ha sufrido quemaduras graves y ha sido intubado y evacuado al Hospital de Getafe, donde permanece en estado crítico.

Un choque a la entrada del garaje

Según la información publicada, sobre las cuatro y media de la tarde, un vecino que entraba al garaje de su edificio, situado en la calle Lilos del municipio, ha perdido el control de su vehículo y ha terminado chocando. En ese momento, el coche ha empezado a arder y, según los vecinos, se ha producido una explosión que ha provocado el incendio.

Algunas fuentes han asegurado a que se trataba de un vehículo eléctrico, pero la portavoz de la Policía Nacional María Muñoz ha señalado que no puede confirmarse ese extremo todavía y ha aclarado que, por el momento, no se puede acceder al garaje debido a la fuerte combustión. Ha añadido que el conductor del vehículo accidentado ha sido trasladado al hospital, por lo que no se le ha podido tomar declaración. Su vida, en principio, no corre peligro, según la portavoz policial.

Aún por confirmar que se tratase de un vehículo eléctrico

Se espera que hoy ya sí pueda entrar en el garaje la policía científica para investigar la causa del incendio en el que han muerto dos bomberos y ha herido de gravedad a otro. Por lo que están contando alguno de esos vecinos el coche primero golpeó la puerta de acceso del garaje y después, a con varios vehículos. Eso habría provocado el incendio. Generando, además, varias explosiones y una enorme humareda.

Explica El Periódico de España que el dueño del coche, un Porsche Taycan, había sufrido un ictus hace unos meses y que lo había adaptado para facilitar su conducción. Y que habría sido al equivocarse de pedales lo que provocó los impactos. Aceleró en lugar de frenar. Ese segundo golpe es lo que habría provocado el incendio, del que dio aviso el propio conductor al ver que no podía apagarlo.

Será la investigación la que determine cómo un impacto dentro de un garaje pudo provocar el fuego en el vehículo eléctrico. Y que cómo ha podido influir la batería. Se da la circunstancia de que hace unas semanas Porsche había avisado a los propietarios de algunos de estos modelos de que un problema con los módulos de las baterías podría derivar en un incendio.

Catorce bomberos y un vecino intoxicados por humo

Un total de catorce bomberos han sido atendidos por intoxicaciones leves por inhalación de humo, como también uno de los vecinos de la zona, que ha sido evacuado al Hospital de Alcorcón. Vecinos del edificio han contado que han escuchado un golpe fuerte antes del incendio, “como si un coche hubiera entrado en el garaje y se hubiera chocado contra otro", y una explosión momentos después, por lo que han salido corriendo de casa.

El edificio no ha sido desalojado, sino que los vecinos se han confinado en sus domicilios como medida preventiva mientras se desarrollaba la intervención. Poco antes de las siete de la tarde, los bomberos han logrado extinguir por completo las llamas y han procedido a ventilar el garaje y también las viviendas del edificio, de seis plantas de altura, que se había visto envuelto en una gran nube de humo negro y denso.

El Summa112 ha montado un puesto de mando avanzado y otro puesto de mando sanitario en las inmediaciones de la zona en la que se ha producido el incendio para prestar atención a quien lo necesite. También se han desplazado psicólogos para atender tanto a los compañeros de los bomberos que han prestado servicio como a los vecinos que lo precisen. Además, nueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han apoyado a los efectivos municipales durante la actuación, darán cobertura al parque de Alcorcón para cubrir las posibles emergencias que puedan surgir a lo largo de la noche. Mientras, la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación del trágico suceso.

Reacciones institucionales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado el fallecimiento de los dos bomberos y ha enviado todo su cariño a sus amigos y familiares, al tiempo que ha deseado una pronta recuperación al efectivo que continúa en estado crítico.

“Que descansen en paz estos dos valientes servidores”, ha escrito en su cuenta de X.

De la misma forma, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que ha acudido hasta el lugar para acompañar a los servicios de emergencias, se ha mostrado “consternado” por los hechos y también ha trasladado su “apoyo y cariño” a los familiares, así como su deseo de una pronta recuperación a los heridos.

“Con gran tristeza, lamentamos la pérdida de dos bomberos de Alcorcón en su valiente intervención en el incendio de un garaje. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos”, ha subrayado, por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también a través de redes sociales. Los hechos han provocado una gran conmoción en el cuerpo de Bomberos de Alcorcón, como también en el Ayuntamiento del municipio, que todavía no se ha pronunciado.