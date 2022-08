Todo lo que se sabe de la hepatitis infantil desconocida: síntomas, origen y cómo se transmite

España ha detectado hasta la fecha 46 casos de hepatitis infantil de origen desconocido en menores de 0 a 16 años, de los que 38 tenían menos de 10 años; de ellos, tres requirieron un trasplante de hígado, dos de los cuales fallecieron a las 24 horas de la operación.

Hasta ahora, cuatro niños han recibido un trasplante hepático este año, tres de ellos por esta hepatitis de causa desconocida, de los que dos no pudieron superar la intervención. Uno de los pequeños fallecidos es un niño de 6 años residente en Murcia que inició síntomas el pasado 2 de julio; dos semanas después, el día 18, fue trasladado a un hospital de Madrid para trasplante en situación grave (edema cerebral), que se le practicó el 29 de ese mes, pero el pequeño murió a las 24 horas de la intervención.

El otro es un bebé de 15 meses de Andalucía, que ingresó a finales de junio con cuadro de gastroenteritis aguda con cultivo positivo para adenovirus en situación crítica (encefalopatía y coagulopatía grave) que también necesitó un trasplante hepático urgente, pero falleció en las siguientes 24 horas. También hay una tercera niña que ha requerido de trasplante, una menor de 3 años de Aragón pero que, en su caso, ahora tiene "buena evolución clínica".

Por comunidades, Madrid refleja la cifra mayor con 15; le siguen Cataluña (9); Galicia (5); Baleares (4); Castilla-La Mancha y Murcia (3); Castilla y León y Andalucía (2, en ambas comunidades, sin contar el niño fallecido en la última incorporado ahora) y Aragón y Canarias, ambos con 1. La mayor parte (29, un 64,4 %) son niñas y el resto, 16 niños (35,6 %), "observándose una mayor proporción de niñas sobre todo en el grupo de 0 a 5 años. Cinco son menores de 1 año, y 3 de ellos, que empezaron la sintomatología a finales de junio, son dos neonatos de 3 y 5 días que ingresaron en la UCI y un niño de 48 días en los que se ha detectado enterovirus, en uno de ellos además adenovirus y en otro SARS-CoV-2.

Qué es la hepatitis y causas en niños

La hepatitis produce la inflamación del hígado, pudiendo llegar a un caso extremo en el que el órgano no pueda realizar sus funciones vitales. Es el caso de uno de los afectados en España, que ha necesitado trasplante hepático, aunque evoluciona de manera favorable. Desde la depuración de sustancias que entran al organismo hasta la forma de procesar los nutrientes que tomamos. Son algunas de las funciones vitales del hígado, que pueden verse afectadas debido a la hepatitis.

Se trata de una enfermedad que viene de la infección por virus: se encuentran los de la hepatitis A, B, C, D y E, que son los principales que causan dicha inflamación del hígado. Esta hepatitis severa en niños no tiene origen conocido por los expertos, aunque los análisis sugieren que no proviene de una infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

Síntomas de la hepatitis infantil de origen desconocido

Los síntomas notificados con mayor frecuencia son los siguientes:

Malestar (26 casos; 65%).

Vómitos (26 casos; 59%).

Fiebre (23 casos; 58%).

Dolor abdominal (21 casos; 50%).

Ictericia (color amarillento de piel) en 20 casos (50%).

Diarrea en 12 casos (29%).

Síntomas respiratorios en 10 casos (25%).

Erupción cutánea en 9 casos (23%).

¿Cuál es el origen de la hepatitis y cómo se transmite?

Hasta el 20 de julio, señala el documento, el Centro Nacional de Microbiología (CNM) ha estudiado las muestras de heces, orina, sangre, suero y/o exudado faríngeo o nasofaríngeo de un total de 42 pacientes, y sus resultados "no apuntan a una etiología viral clara, aunque al igual que los resultados proporcionados por otros países, resulta frecuente la detección de adenovirus y virus adenoasociados".

De esta forma, en 12 casos de 42 analizados de los que se tiene resultados, se obtuvo una prueba positiva para adenovirus y solo en 4 se ha detectado SARS-CoV-2. En 9 de 17 analizados, se han observado anticuerpos frente a SARS-CoV-2 y de los 41 casos de los que hay información de vacunación anticovid, 9 la tenían puesta. Así, "la principal hipótesis causal se encuentra entorno a la infección por Adenovirus, habiéndose asociado de forma muy significativa a los casos de Reino Unido (donde se detectaron los primeros a principios de abril) y a un porcentaje importante de los casos detectados en el resto del mundo".

Si realmente se confirma que el adenovirus es el responsable de la enfermedad, este se transmite de dos maneras: por gotas (a la hora de respirar) y por contacto (fecal-oral). Para prevenirlo, lo mejor es actuar como ya lo estamos haciendo ahora debido al Covid-19: lavado de manos, no tosernos en la mano, usar pañuelos de un único uso, etc.

Consejos de Sanidad para prevenir la infección

Para prevenir la infección, desde Sanidad aconsejan mantener una correcta higiene de manos, así como el taparse al toser y utilizar pañuelos desechables. Asimismo, las autoridades recomiendan acudir al pediatra en caso de que un menor comience con síntomas que se agravan en pocos días.