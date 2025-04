Todo lo que se sabe sobre la denuncia a Álvaro Aguado: la denunciante asegura que la violó en los lavabos

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha abierto una investigación al futbolista del R.C.D. Espanyol Álvaro Aguado, de 28 años, por una presunta agresión sexual a una empleada del club cometida en junio de 2024 en la discoteca Opium de la ciudad condal. Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del club blanquiazul, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona mantiene abierta una causa contra este centrocampista del Espanyol por un delito de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron la noche del 23 de junio de 2024, durante una fiesta privada que un grupo de trabajadores del club organizaron en la citada discoteca para celebrar que el Espanyol había logrado el ascenso a Primera División. Según detallan El Periódico y El País, la mujer sostiene en su denuncia que fue víctima de tocamientos y de violación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se han borrado

La mujer mantenía en ese momento una relación laboral con el club, que continúa en el presente. Decidió denunciar tiempo después, ante lo que el juzgado abrió diligencias y ha citado a Aguado como investigado para el próximo mes de mayo. Según ha revelado El Periódico, la denunciante ha asegurado que la violación ocurrió en los lavabos de la discoteca en junio de 2024. No obstante, la víctima decidió no denunciarlo de inmediato, temerosa de perder su empleo y por no sentirse con la fuerza necesaria para enfrentar el proceso judicial.

Fuentes próximas al caso consultadas por EFE han detallado que la discoteca no aplicó el protocolo para estos casos, en concreto el "Ask por Angela", porque la mujer no dijo nada aquella misma noche. Según las fuentes, cuando la mujer denunció, tiempo después, las imágenes de las cámaras de seguridad ya se habían borrado, como ocurre habitualmente trascurridos unos días.