Todo lo que no te pueden cobrar en un restaurante: un abogado avisa para que no pagues de más en tu cuenta

En muchas ocasiones, al salir a comer o cenar en un restaurante, nos encontramos con sorpresas poco agradables en la cuenta. El popular usuario de TikTok conocido como Lawtips, que acumula más de 2,5 millones de seguidores, ha advertido sobre ciertos cargos que los establecimientos no pueden cobrarte legalmente.

El cubierto no se cobra

Un error común que hacen algunos restaurantes es cobrar el llamado "servicio de cubierto". Lawtips aclara que este coste es ilegal: “Es un servicio inherente al propio servicio que estás obteniendo. Es como si te cobraran por la mesa o la silla. No tiene sentido.”

El IVA debe estar siempre incluido en los precios

Otro aspecto fundamental es la obligación de mostrar los precios finales en la carta, incluyendo el IVA. Según explica el abogado, la práctica de dejar precios "según mercado" también puede generar confusión si no se informa claramente al consumidor del precio exacto antes de hacer el pedido.

Agua del grifo gratis

La ley obliga a los restaurantes a ofrecer agua del grifo de forma gratuita si el cliente la solicita. “Incluso aunque sepa fatal, te la tienen que dar,” advierte Lawtips.

Todos los precios deben estar visibles en la carta

No es legal que un restaurante no tenga carta de bebidas o que los precios de ciertos productos no estén claramente especificados. “Si el producto está fuera de carta, tienen que informarte del precio exacto antes de servirlo,” señala el abogado.

Carta física obligatoria si la pides

Aunque el uso de códigos QR para consultar las cartas se ha popularizado, los establecimientos están obligados a proporcionarte una carta física si la solicitas. Lawtips afirma: “No tienes por qué depender de tu móvil para ver los precios.”

Suplementos claros: terraza, reservas, leche y hielo

Hay algunos suplementos que sí pueden cobrarse, pero con ciertas condiciones:

- El suplemento por terraza debe ser una cifra fija, no un porcentaje.

- El coste por reservar mesa debe descontarse del precio final.

- El cobro por extras como leche en el café o hielo es válido, pero solo si el precio ha sido avisado previamente al cliente.