Todo lo que podría cambiar con la Ley de Sostenibilidad: vuelos cortos y 'nuevas' etiquetas de la DGT

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible llega al Congreso sin apoyos suficientes. De momento, el Ejecutivo cuenta con 175 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildy, PNV y parte del Grupo Mixto) y 171 en contra (PP, Vox, UPN), por lo que sería suficiente la abstención de los cuatro diputados de Podemos para que su tramitación siguiera delante. Sin embargo, la formación morada no ha desvelado su voto todavía.

La tramitación de esta norma empezó en la pasada legislatura, hace casi tres años. Después de las elecciones del 23J, la por entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la retomó para tenerla lista a finales de 2024, plazo que no se ha cumplido. Durante este tiempo se han pactado más de 30 enmiendas -los grupos han presentado casi 800-. Igualmente, la ley depende de la llegada a España de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.

Fin de los vuelos cortos

Una de las reclamaciones que incluye la ley es la propuesta de Sumar de acabar con los vuelos cortos que tengan alternativa en ferrocarril. Según el texto, el departamento dirigido por Óscar Puente "impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media".

Esto no se aplicará en aquellos casos en los que haya conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Si bien, para que esta medida entre en vigor, Transportes tendrá que elaborar un estudio de los impactos que pueda generar esta reducción: el plazo es antes de seis meses.

Revisión de las etiquetas de la DGT

"Teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional" la ley propone una revisión y modificación de las actuales etiquetas ambientales de la DGT.

La actual clasificación se aprobó en 2016, por lo que se ha quedado obsoleta, y divide a los coches en cuatro categorías: 0 emisiones, ECO, C y B. Ahora, si la ley sale adelante, una posible clasificación de los vehículos será esta, según RACE:

Etiqueta 0 emisiones : para vehículos 100% eléctricos, de hidrógeno o híbridos enchufables con más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica. Por lo tanto, y esto sí va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026, los vehículos con una autonomía inferior a 90 kilómetros dejarán de tener Etiqueta 0 Emisiones -si el coche se ha comprado antes de esa fecha, la seguirá teniendo-.

: para vehículos 100% eléctricos, de hidrógeno o híbridos enchufables con más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica. Por lo tanto, y esto sí va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026, los vehículos con una autonomía inferior a 90 kilómetros dejarán de tener Etiqueta 0 Emisiones -si el coche se ha comprado antes de esa fecha, la seguirá teniendo-. ECO : vehículos eléctricos con autonomía inferior a los 90 kilómetros, híbridos convencionales y de gas que cumplan la normativa Euro 6D o superior.

: vehículos eléctricos con autonomía inferior a los 90 kilómetros, híbridos convencionales y de gas que cumplan la normativa Euro 6D o superior. C : turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan la normativa Euro 6d y diésel euro 6d-TEMP

: turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan la normativa Euro 6d y diésel euro 6d-TEMP B: siempre y cuando no puedan acceder a categorías superiores, aquellos que cumplan Euro 4 en gasolina y diésel Euro 6.

Otros contenidos presentes la ley

En lo relativo a los autobuses, Sumar impidió con una enmienda la liberalización de este sector, mientras que el PSOE pactó una enmienda con BNG que garantiza que los trayectos interiores los llevarán a cabo administraciones autonómicas con ayudas del Estado. Además, se prevé un aumento del 40% de la ocupación de los autobuses, lo que reducirá las emisiones un 25%.

Además, el nuevo mapa concesional de autobuses, según el ministerio, permitirá una rebaja del 20% en los precios de las tarifas y reducir los tiempos de viaje entre comunidades: 20 minutos como mínimo y hasta tres horas en algunos trayectos.

Sumar también ha logrado con una de sus enmiendas que se recuperen los trenes nocturnos, que se eliminaron en 2020. Si bien, en 2023 se produjo una liberalización europea que permite que compañías estatales puedan operar servicios en otros países. En relación a este aspecto, el proyecto eleva a rango de ley el objetivo de la descarbonización del sector.

Otras medidas son la obligatoriedad de planes de movilidad sostenible para las empresas de más de 200 trabajadores o la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) para que las empresas de transporte y administraciones compartan sus datos. Asimismo, la norma regula soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo.

También se va a crear un 'sandbox' de movilidad -un entorno de pruebas controladas- para `robar soluciones innovadoras y facilitar su llegada al mercado. Para lograr todo ello, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible entre varios organismos y de manera coordinada con todas las administraciones.