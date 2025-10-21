Todas las claves sobre el nuevo decreto de la ley ELA: reconocimiento de la enfermedad y nuevo grado 3

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar nuevas medidas para la ley ELA, que se aprobó hace ya un año en el Congreso, y que según los afectados (pacientes, familiares, etc...) todavía estaba lejos de su aplicación total, tal y como explicó en Por Fin la vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), Pilar Fernández.

A través de una publicación en la red social X, Sánchez ha anunciado la aprobación de 500 millones de euros para "reforzar el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y dar respuesta" a la ley. "Por un país que cuida de todos y todas, seguimos avanzando en derechos", ha manifestado el líder del Ejecutivo.

En qué consiste el nuevo grado 3+ de dependencia

Asimismo, Sánchez ha informado de la creación del grado 3+, que tendrá atención 24 horas para personas con ELA "y otras enfermedades complejas". Este grado, también llamado de dependencia extrema, da derecho a los pacientes con ELA al acceso de servicios especializados y atención intensiva y especializada todas las horas del día, con una ratio de cinco profesionales por persona beneficiaria.

Entre estas se incluye un nuevo "derecho subjetivo" entre los que se incluye el apoyo respiratorio y la deglución. Según fuentes gubernamentales, la adaptación del SAAD reconoce por primera vez y de manera específica "la realidad" de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y carácter irreversible.

Asimismo, se facilita el acceso a servicios especializados a aquellas personas que padecen procesos que no tienen un tratamiento curativo específico y la necesidad de integrar cuidados complejos sanitarios y sociales. "La financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad. El Estado social avanza. Cumplimos nuestro compromiso", ha dicho el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en su perfil de Bluesky.

La propuesta también plantea mayor cobertura en fisioterapia y rehabilitación y la creación de un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, para mejorar el seguimiento y planificación de recursos para esas patologías, más allá de la ELA.

Sánchez carga contra el PP, que en sus legislaturas expulsó a 175.000 personas del sistema

En la publicación de Pedro Sánchez en X se muestra un gráfico que habla sobre los créditos de la AGE asignados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que muestra el aumento desde 2021 para esta cuestión, al contrario que lo que hizo el PP durante sus legislaturas, que expulsó "a más de 175.000 personas del sistema".

"El Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del Sistema de Dependencia", ha afirmado el presidente del Gobierno. Además, desde el ministerio de Consumo y Derechos Sociales aseguran que esta partida se ha aprobado "en tiempo y forma". Con esta partida de 500 millones, "la financiación está garantizada", ha defendido Bustinduy.

Los grados de la ley de dependencia

Tras la aprobación y reconocimiento del grado III+, los grados de dependencia según la ley quedan determinados de la siguiente manera. Cabe recordar que la ley ELA otorga de manera automática un grado de discapacidad igual o superior al 33%.