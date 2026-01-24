El tierno vídeo de Boro y Ana ya en casa: "Le tengo dándome mucho amor"

Bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía consiguieron capturar este jueves a Boro, el perro desaparecido tras el accidente el domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba).

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

La búsqueda se prolongó durante varios días y fue ganando intensidad conforme avanzaban las horas. Agentes de la Guardia Civil llegaron a localizarlo en las inmediaciones del lugar del accidente, pero al intentar acercarse, el perro volvió a escapar, obligando a cambiar de estrategia para evitar que se adentrara aún más en el monte o sufriera algún daño.

La vuelta a casa, cargada de emoción, ha sido compartida públicamente a través de un vídeo. Un mensaje cargado de amor y que supone el final feliz de una historia que ha conectado con miles de personas en un momento muy delicado.