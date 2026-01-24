ACCIDENTE FERROVIARIO

El tierno vídeo de Boro y Ana ya en casa: "Le tengo dándome mucho amor"

Un final feliz en medio de la tragedia. El perro de Ana y su hermana, Boro, que viajaba en el tren Iryo descarrilado en el accidente ferroviario de Adamuz, ya está en casa.

Aparece Boro, el perro de Ana desaparecido tras el accidente de Adamuz: el emotivo vídeo en el que se reencuentra con su dueña

ondacero.es

Madrid |

Captura de pantalla del vídeo @PartidoPACMA
Captura de pantalla del vídeo @PartidoPACMA | @PartidoPACMA

Bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía consiguieron capturar este jueves a Boro, el perro desaparecido tras el accidente el domingo de dos trenes en Adamuz (Córdoba).

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

La búsqueda se prolongó durante varios días y fue ganando intensidad conforme avanzaban las horas. Agentes de la Guardia Civil llegaron a localizarlo en las inmediaciones del lugar del accidente, pero al intentar acercarse, el perro volvió a escapar, obligando a cambiar de estrategia para evitar que se adentrara aún más en el monte o sufriera algún daño.

La vuelta a casa, cargada de emoción, ha sido compartida públicamente a través de un vídeo. Un mensaje cargado de amor y que supone el final feliz de una historia que ha conectado con miles de personas en un momento muy delicado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer