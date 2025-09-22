Una víctima ya avisó hace meses que su pulsera antimaltrato fallaba: "Quitó la señal del dispositivo y entró en mi vivienda"

Se multiplican las críticas por las incidencias y fallos en las pulseras de control a los maltratadores. No ya de la Memoria de la Fiscalía, por los errores derivados de la migración de datos, sino de las propias víctimas, que explican desde hace meses que las pulseras se desactivan con facilidad.

Lo hizo ya en el mes de mayo una mujer maltratada con la que hablaron nuestros compañeros de Onda Cero Granada. Ella denunció por presunto maltrato a su expareja, un agente de la policía local al que se le acusa de utilizar el Sistema VioGén para quebrantar la orden de alejamiento que se le estableció.

Él desactivaba la pulsera

Entonces, ella ya aseguraba en mayo que él desactivaba la pulsera. "Quitó la señal del dispositivo y entró en mi vivienda; manipuló la estufa, pinchó la goma del gas....", relata la mujer.

Estoy tan agotada que no había querido denunciar

La víctima asegura que tuvo que denunciar esta situación a la Guardia Civil después de que su agresor volviera a entrar en su casa en Semana Santa. "Estoy tan agotada que no había querido denunciar", contó la mujer a Onda Cero.

La Fiscalía pide para él seis años y 10 meses de prisión por presunto maltrato contra su expareja y sus dos hijas.