La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre por qué "la gente está cada vez más indefensa": "Nos han traumatizado durante muchos años"

El periodista y escritor Arturo Pérez Reverte ha pasado por el plató de El Hormiguero para presentar su nueva novela, 'Las aventuras del capitán Alatriste: Misión en París'. Además, el escritor también ha repasado distintos temas de la actualidad de nuestro país, pero se ha querido detener en la desinformación y los bulos, por los que "la gente está cada vez más indefensa".

"El problema de España no es un problema político, es un problema psicológico. Nos han traumatizado durante muchos años con muchas cosas y la única defensa es la cultura, la educación, que nos permita distinguir los lobos de los corderos, los canallas de los honrados, los sanguinitas de los 'Pablo Iglesias' y demás", ha señalado al tiempo que ha explicado que "como nos han privado de ella, como están desmontando esa educación, la gente está cada vez más indefensa, por eso siempre digo: 'Leed, leed, defendeos'. Un libro es un arma defensiva, una biblioteca es una trinchera, diablos, utilízala antes de que los malos vengan y os corten el cuello como ovejas indefensas", ha rematado.

Por último, ha reiterado que "la única solución -para la sociedad- es la educación, la lucidez, los libros, las lecturas, mirar". "Esto tiene tres mil años -agitando y enseñando un móvil- de historia, aquí está todo. Esto es la enciclopedia, es el mundo, está aquí y lo usamos para hacer los putos 'selfies' o para hacer así -deslizando- y estar así matando el tiempo hasta que viene el tren", ha concluido.