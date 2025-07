Tensión en Torre Pacheco: la manifestación por la agresión a un anciano se salda con altercados

La localidad murciana de Torre Pacheco ha sufrido una escalada de la violencia en las últimas horas después de que un grupo de jóvenes -en la mañana del miércoles- le propinase una paliza a un vecino de 70 años cuando este daba su habitual paseo matutino. El Ayuntamiento convocó una manifestación de repulsa contra la agresión a las 20:00 horas de este viernes en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, en la que se vivieron momentos de mucha tensión que desembocaron en varios altercados en todo el centro urbano que se han saldado sin detenidos ni denuncias.

La tensión que se vive en la localidad ha provocado que la Guardia Civil haya desplazado hasta esta ubicación varias patrullas de Seguridad Ciudadana que permanecerán en el pueblo para reforzar la seguridad hasta que se calmen las aguas. Esta actuación se debe, entre otros factores, a que, como informó el alcalde, Pedro Ángel Roca, el mismo jueves, la Policía Local se encontraba desbordada, por lo que reclamaron a la Delegación de Gobierno "un aumento significativo de la plantilla de la Guardia Civil efectiva en el municipio".

Esta petición fue atendida y la Delegada del Gobierno, Mariola Guevara, se comprometió a desplegar un operativo especial que permitiese identificar, lo más rápido posible, a los agresores y prevenir nuevos ataques. Con todo, el primer edil rogó que fuese "una acción inmediata".

Por otra parte, el alcalde va a convocar de forma inminente a la Junta Local de Seguridad, en la que se cuenta con la presencia de la Delegada de Gobierno. Igualmente, puso en valor las actuaciones en materia de seguridad llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Torre Pacheco "que deben ser complementadas con un inmediato aumento del número de guardias civiles en el municipio".

"No podemos tolerar que nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestros campos se hayan convertido en un lugar donde cualquier delincuente pueda actuar con libertad y con impunidad", ha sentenciado Roca.

Qué ha ocurrido en Torre Pacheco

Un vecino de 70 años salió a dar su habitual paseo matutino a primera hora de la mañana del miércoles, cuando se vio sorprendido por un grupo de jóvenes que le dieron una paliza sin mediar palabra. Le propinaron patadas y puñetazos hasta dejarlo malherido en el suelo, en las inmediaciones del cementerio municipal.

"No me quitaron nada, solo me pegaron", explicó Domingo en el programa Vamos a ver de 'Telecinco'. "Lo poco que oí hablar de ellos fue gritos. Uno llevaba el móvil en la mano y otro se me echó encima. Cuando vieron sangre, se marcharon", prosiguió. Fue su mujer quien lo encontró tendido y ensangrentado poco después, alertando inmediatamente a los servicios de emergencia. Poco después sería su esposa quien lo encontraría ensangrentado y tendido en el suelo, fue entonces cuando la mujer dio la voz de alarma a los servicios de emergencia.

Por el momento, la Guardia Civil, encargada de la investigación, no ha practicado ninguna detención, aunque como señaló Domingo: "Estoy casi 100% seguro que eran marroquíes". Estos hechos han provocado que se hayan multiplicado los mensajes racistas y xenófobos en redes sociales que incitan a la organización de una "cacería" contra los culpables.

Por otra parte, la Policía Local también ha informado de que no se trata de un hecho aislado. Según un comunicado difundido en su página de Facebook, esta misma semana se han producido otros episodios similares. Uno de ellos ocurrió el lunes y terminó con la detención de dos personas, una por agresión y otra por vulnerar la ley de extranjería.

"Condenamos cualquier acto de violencia y delincuencia en nuestra comunidad", expresaron. Además, confirmaron que este jueves por la mañana se registró un nuevo incidente en la zona y que se ha identificado a dos jóvenes cuya implicación está siendo investigada.