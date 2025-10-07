Tensión en una aldea de Ourense al enterarse de que su nuevo vecino es un asesino múltiple: "Hay preocupación"

Desde febrero de 2025, los vecinos de la aldea de San Pedro, perteneciente al ayuntamiento orensano de A Bola, tienen que convivir con un asesino múltiple que ya ha cumplido condena.

El hombre, de 72 años, ha pasado 40 en prisión tras cometer diversos delitos: asesinatos, agresiones sexuales, robos y tráfico de drogas. Ahora lleva varios meses en libertad viviendo en este municipio gallego donde sus vecinos no se terminan de acostumbrar a su presencia.

"Cuando llegó le prestamos ayuda porque no sabíamos nada", afirman los vecinos en declaraciones a 'Antena 3 Noticias' al encontrarse con un hombre que presentaba cierta discapacidad en una de sus piernas. "Aquí nos conocemos todos y hay preocupación", añaden.

Un caso mediático

El hombre en cuestión es Antonio Gali Balaguer, criminal español con un historial a sus espaldas que engloba varios delitos graves. Todo empezó en 1979, con su primera condena por tres delitos de abuso sexual. Sus víctimas fueron una niña de diez años, otra de trece y un varón al que amenazó con cuchillo para abusar de él.

Más tarde, en 1982, mató a hachazos al marido de su amante en la localidad zaragozana de La Zaida. Dos años después, en 1984, violó y asesinó a una niña de 11 años. Esta vez en el barrio de La Cartuja, también en Zaragoza.

Su crimen más reciente tuvo lugar en 2005, cuando asfixió a una mujer en la zona de Maside (Ourense) dejándola tirada en una cuneta. En aquel entonces quiso hacer creer al juez que él no sabía que estaba muerta, sino que creía que recuperaría el conocimiento.

A estos tres asesinatos se suman otros muchos delitos, por lo que para los vecinos de este municipio orensano no es tarea fácil convivir día a día con alguien así.

Inquietud entre los vecinos

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Teresa Barge, ha asegurado en declaraciones a la agencia Europa Press que el hombre "no tiene la movilidad suficiente como para perseguir a nadie", pero aun así hace un llamamiento a "tener cuidado".

A modo de prevención, el ayuntamiento comprobó los datos de Balaguer y lo puso en conocimiento de la Guardia Civil para que el cuerpo "averiguara si había cumplido la condena y no era un fugitivo".

La alcaldesa confirma que detecta "inquietud" en el pueblo, pero tras las "numerosas visitas" que han recibido y que "alteran su vida cotidiana" después de que la noticia se haya hecho pública. "No nos lo imaginábamos ni en nuestras peores pesadillas. Es una película de terror".