El teléfono 024 de atención a la conducta suicida se pondrá en marcha este martes

Como parte del Plan de Acción de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Sanidad, este martes entrará en funcionamiento la línea de teléfono 024, cuya función será ayudar a la prevención de suicidios. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado en Al Rojo Vivo que esta medida nace de una demanda colectiva entre la sociedad; "Había que pasar del silencio al debate, y del debate a la acción, y esta es la primera línea de acción".

Un teléfono para todos

Darias ha anunciado que esta línea de teléfono será confidencial, gratuita, inclusiva e inmediata. Estará disponible 24 horas al día los siete días de la semana, y estará compuesta por psicólogos y técnicos de emergencias. Estos profesionales evaluaran la situación en la que se encuentra la persona, y si lo encuentran necesario activarán los servicios de emergencia procurados por cada comunidad autónoma. Cruz Roja será la encargada de proporcionar este servicio.

El teléfono no necesitara registro previo, y no quedara constancia de la llamada en las facturas telefónicas. En la duración de la llamada quedarán prohibidas la publicidad, el entretenimiento y la comercialización. Además, el servicio tendrá carácter permanente. En caso de que no estuviese disponible las veinticuatro horas los 365 días del año, se tendría que garantizar la existencia de información pública que muestre la disponibilidad de atención telefónica.

En caso de personas con discapacidad auditiva o dificultades de habla, la prestación tratará de atenderlos de manera adecuada, acorde con sus necesidades.

La importancia de la salud mental

Se calcula que en España 220 personas tratan de suicidarse cada día, mientras que 11 lo llegan a lograr. La pandemia ha afectado también a los problemas de salud mental, que han aumentado de manera descontrolada. "El Gobierno tenía claro que teníamos que actuar y, por eso, hemos actualizado, entre otras medidas, la estrategia de salud mental", ha declarado Darias.

Además del nuevo número que el Ministerio de Sanidad va a poner en marcha, existen otros teléfonos a los que se puede acudir. Fundación ANAR ofrece un espacio seguro y confidencial para niños, niñas y adolescentes a través de la línea 900 202 010. El Teléfono de la Esperanza es una organización donde, a través del 717 003 717, una persona voluntaria puede ayudar a sobrellevar situaciones de crisis emocional.