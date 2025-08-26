Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su boda

El mundo del espectáculo y del deporte ha retumbado tras el anuncio del casamiento entre el jugador de fútbol americano Travis Kelce y la cantante Taylor Swift tras dos años de relación. La noticia fue revelada a través de una publicación en redes sociales que se viralizó rápidamente, generando gran expectativa por la que será una de las bodas más comentadas del 2025.

El romántico anuncio en Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, Taylor Swift compartió un carrusel de imágenes en las que se ve a Kelce arrodillado frente a ella con un anillo de compromiso en mano en un jardín. El mensaje que acompañó las fotos decía: "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar", haciendo referencia a sus diferencias profesionales y al vínculo especial que han construido.

Una relación seguida por millones

La pareja comenzó su noviazgo en septiembre de 2023 y desde entonces han sido objeto de atención constante tanto de medios como de fans. Swift fue vista apoyando a Kelce en varios partidos y ha compartido con él múltiples momentos públicos que evidencian la solidez de su relación, lo que aumentó en porcentajes nunca vistos la visibilidad de la disciplina por el público femenino.

Este anuncio ocurre a la vez que el tight end de los Kansas City Chiefs afronta su decimosegunda temporada en la NFL, en medio de especulaciones que vinculan al jugador con un posible retiro.

La historia detrás del amor que ha unido a la música y al deporte rey en Estados Unidos

Su historia de amor empezó de manera poco convencional cuando Kelce intentó darle una pulsera con su número en un concierto de Swift. Después de presentaciones y encuentros, desarrollaron una conexión inmediata que culminó en este compromiso de boda.

Mientras Taylor Swift promociona su nuevo álbum para el próximo 3 de octubre 'The Life of a Showgirl' y se posiciona en la cima de la música mundial, Kelce sigue destacando como uno de los mejores jugadores de la NFL. Ahora, ambos preparan un futuro juntos, combinando sus carreras de éxito con la expectativa por su próxima boda.