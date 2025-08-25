Talar el árbol de su jardín le puede salir muy caro: una mujer en Reino Unido se enfrenta a una enorme multa

Una mujer se ve obligada a pagar 133.829 euros por talar un árbol histórico de más de 21 metros que tenía en su jardín después de haber estado más de 13 años con disputas judiciales. Claire Rands alegó en 2012 que su mayor preocupación era el riesgo de que los incendios en los pastos cercanos se propagaran al árbol.

Rands es madre de cuatro hijos y exdirectora de una empresa tecnológica, llegó a presentar hasta seis solicitudes de planificación urbanística para retirar el árbol de su casa, pero para su desgracia, ninguna tuvo éxito. Una de sus denuncias fue a raíz de los incendios cercanos a su finca, pero el tilo estaba amparado por una orden de preservación de árboles.

Su casa, que estaba valorada en más de 450 mil euros, podría haber aumentado su valor si talaba el árbol en hasta 60 mil euros más, según le aseguró un tribunal a Rands. Esta propiedad se encuentra en el sur de Gales, en el barrio de Allt-yr-yn en Newport. Tras esto, hace más de diez años, taló el árbol y ahora debe hacerse cargo de la multa de 18.460 euros más otros 115.370 euros en gastos judiciales.

La mujer de Damon Rands, el CEO de una empresa de ciberseguridad, fue declarada culpable de tala ilegal de árboles en un lugar cercano a una "importante reserva natural", mientras que su esposo fue absuelto de toda responsabilidad. La mujer trató de reducir la multa alegando que dependía económicamente de su esposo, pero se la consideró como una persona con "capital significativo" motivo por el cual la sanción es tan alta.

Las organizaciones que se encargan de defender este tipo de árboles han salido a aplaudir esta sentencia, por ejemplo, Tree Law UK, quienes han calificado este hecho como "un delito", considerando que "las personas son responsables incluso si ordenan a otros que realicen la tala".