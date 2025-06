Susana Guasch, tras la polémica con Luis Enrique: "Sabe que hace un escarnio público"

La final de la Champions League disputada entre el PSG y el Inter de Milán (5-0), más allá del abultado resultado, dejó una escena inesperada entre el técnico asturiano Luis Enrique y la periodista Susana Guasch que ha generado un intenso debate en redes y medios.

Todo comenzó cuando, tras el pitido final, el entrenador del PSG se dirigió a la zona de comentaristas de Movistar+ y lanzó un comentario con tono irónico que muchos interpretaron como un dardo directo hacia Guasch: "Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por Alvarito, menos. Y por ti, poco, por ti, poco". La referencia a Mónica Marchante y Álvaro Benito contrastó con la evidente frialdad hacia la periodista catalana.

Horas después, Guasch utilizó sus redes sociales para contextualizar lo ocurrido. “Era 2016, Luis Enrique entrenaba al Barça y le hice todas las entrevistas antes y después de los partidos. Vamos, lo de siempre: periodismo, preguntar a todos, al que gana y al que pierde", escribió. "Lo que pasa es que esa temporada no le fue bien. No le apetecían las entrevistas. Ni que habláramos de fútbol ni de nada relacionado con el equipo. Al final, la cosa acabó con el Barça eliminado de la Champions por el Atlético. Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Oye, pues para gustos…", añadió, dejando claro que no hubo más que un desencuentro profesional.

En declaraciones posteriores en Radioestadio Noche, Guasch fue más contundente al valorar la actitud del técnico: “Este señor no está en mi vida. Yo hacía de periodista, él perdía, y creo que se ha estado guardando hasta nueve años esperando decirme algo. Y lo ha hecho. Ya está, no pasa nada”. Sobre la supuesta broma que algunos quisieron ver en la escena, Guasch fue tajante: “No encontré ningún guiño gracioso. No me miraba a la cara. Él sabía perfectamente que era leña para las redes sociales, él lo sabía, él sabía que te hace un escarnio público. Y así ha sido”.

La periodista también quiso subrayar su postura profesional: “Yo solo hago lo que pienso que tengo que hacer. Y preguntar lo que creo que hay que preguntar. Educación me la enseñaron en casa, y por eso fui a felicitarle”.