El sumario del caso relata cómo fue el apuñalamiento al padre de Lamine Yamal: "Iban a matarlo"

En agosto de 2024 conocimos que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, se había visto envuelto en una trifulca que terminó con este ingresado en el hospital en estado grave por las heridas causadas por un apuñalamiento en el barrio de Rocafonda, en Mataró.

Nasraoui acudió al hospital con tres heridas que le mantuvieron en estado grave durante unas horas y la policía abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

En los últimos días, más de un año después, 'La Vanguardia' ha tenido acceso al sumario que cuenta cómo se produjeron los hechos por los que Nasraoui ha tenido que acudir al juzgado a declarar como imputado y no como víctima después de que la Justicia haya aceptado la petición de la defensa del agresor, que asegura que el agresor le había quitado el cuchillo a uno de los amigos del padre del joven futbolista del Barça y había recibido un puñetazo que le fracturó la nariz.

Según el sumario, la trifulca comenzó durante la tarde, cuando arrojaron agua a Nasraoui desde un tercer piso cuando paseaba por la calle. Presuntamente fue un niño jugando, lo que no evitó que se produjera la discusión y que la familia de los presuntos agresores bajara a la calle.

La policía tuvo que intervenir en ese momento y fue entonces cuando el padre de Yamal dijo a los agentes que "esto no puede ser, hombre. Yo estaba paseando tranquilamente y me tiran cosas. O lo arregla un buen abogado o lo arreglamos luego". Unas horas más tarde se produjo la agresión.

Esa misma noche, Nasraoui fue a un parking de un campo de fútbol de Rocafonda junto a dos amigos, donde volvió a encontrarse con esta familia (dos hermanos, el padre y un amigo), que iban armados con un cuchillo de defensa extensible y una piedra de grandes dimensiones.

Uno de los amigos del padre de Yamal aseguró que Mounir salió corriendo y fue uno de el agresor el que salió detrás de él y le pinchó con el cuchillo "dos o tres veces en el pecho y el costado".

"Le querían matar (…) Empezó a dar como si fuera un animal, iba a matarlo", dijo sobre el agresor este amigo de Nasraoui, testigo de los hechos.

"Me encerraron, no me dejaron salir"

Hace unas semanas, el propio Lamine Yamal habló sobre cómo vivió estos hechos, que se produjeron cuando aún era menor de edad, en una entrevista con José Ramón de la Morena. Fue una prima suya la que le llamó para contarle la situación y su primer impulso fue ir a ver cómo estaba su padre.

"Yo era un niño y lo primero que quise hacer era bajarme del coche e ir a la estación para llegar a Mataró y ver la situación. No me dejaron ir. Me llevaron a casa y me encerraron. No me dejaron salir", contaba Yamal.

El futbolista no pudo saber nada de él hasta unas horas después. "Al día siguiente fue a entrenar y hablé con mi padre, que me dijo que todo estaba bien. Le fui a ver al hospital y todo se tranquilizó", explicó.