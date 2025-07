Soto Ivars, sobre el hijo de Juana Rivas: "Hasta que ha estado 6 meses aislado con su madre, siempre había dicho que su padre no le maltrataba"

El caso de Juana Rivas, que hace años saltó a la agenda mediática nacional por el enfrentamiento con su expareja, Francesco Arcuri, y la disputa por la custodia de su hijo, sigue generando debate en la sociedad española. En un contexto marcado por acusaciones cruzadas, fugas y resoluciones judiciales, la situación de los menores sigue siendo objeto de análisis, especialmente tras los cambios en la versión de uno de los hijos.

Este asunto ha vuelto al primer plano tras las recientes declaraciones de Juan Soto Ivars, quien alertó de la dificultad de precisar la verdad cuando los menores pueden estar expuestos a situaciones de aislamiento o manipulación.

Soto Ivars cuestiona la manipulación de los testimonios infantiles

Durante su intervención en el programa, Soto Ivars abordó el delicado tema de los testimonios de uno de los hijos por la separación de sus padres y con diversas denuncias cruzadas. En el caso de Juana Rivas, el periodista expuso sus dudas sobre los cambios en las declaraciones de uno de los hijos respecto al comportamiento de su padre.

"A los niños se les escucha a veces, por ejemplo, ya digo, es que Daniel hasta que ha estado seis meses aislado del resto del mundo con su madre en una situación ilegal, siempre ha dado una versión que era que su padre no les maltrataba. Seis meses incomunicado del resto de su familia, metido con Juana Rivas en Maracena y ha salido diciendo que sí. ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿qué es lo que hay que escuchar?", expuso.

Llamada a la prudencia y a la protección de los menores

El periodista defendió la necesidad de escuchar a los menores pero advirtió sobre las circunstancias que pueden condicionar sus palabras: "Bueno, pues a los niños hay que escucharlos, claro, pero hay que ver también si se les está sometiendo a chantaje, si se están induciendo testimonios, etc. O sea, a los niños hay que escucharlos con la debida, digamos, prudencia ante la situación de extrema manipulabilidad que tienen los niños bajo una situación tan terrorífica como la que están viviendo estos dos", declaró.

Una situación sin soluciones "buenas"

Soto Ivars profundizó en la gravedad del contexto que atraviesan los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri, lamentando no ver una alternativa realmente favorable para los menores.

"A mí ya digo, o sea, a mí me mata de pena este tema de los hijos de Arribas y Arcuri, o sea, me mata de pena porque es que no hay tampoco solución buena. Ya digo, yo, o sea, sea cual sea aquí la verdad, esté donde esté, son dos niños que se han visto metidos en un fuego cruzado abominable", comentó Soto Ivars.

El papel de la justicia y el "interés superior del menor"

Por último, el escritor recalcó la dificultad para la justicia de proteger a los menores en escenarios de alto conflicto, exponiendo que "no es que la justicia piense o no piense en el interés superior del menor, es que se ven situados en unas guerras atroces, en medio".

Además el periodista manifestó que bajo su punto de vista, y "en el mejor de los casos", este sería el caso de los niños de Rivas y Arcuri. En el peor sería otra cosa "peor, que es lo que yo estoy intentando sugerir que a lo mejor es".

El comentario de Soto Ivars reabre el debate sobre la complejidad del testimonio infantil y la dificultad de garantizar el bienestar de los menores en pleitos familiares de alta conflictividad.