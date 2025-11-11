Sorteo 11 del 11 de la ONCE en directo: Resultados y lista de premios

Sigues a tiempo de participar

Para los más rezagados todavía hay opción de comprar boletos hasta las 21:00

Además de los vendedores oficiales o puntos de venta autorizados, también se pueden adquirir cupones a través de Internet, concretamente en JuegosONCE, en cuya cuenta virtual se ingresa la cantidad del premio en caso de resultar agraciado.

Si el cupón se ha perdido o está roto, según la norma del sorteo, este no será válido para cobrar su importe en los puntos de venta autorizados. En caso de que el cupón sea digital, se informará por correo electrónico a la persona que sea ganadora.