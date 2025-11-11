Sorteo 11 del 11 de la ONCE en directo: Resultados y lista de premios
Sigue en directo el sorteo del 11 del 11 de la ONCE hoy, el número premiado con 11.000.000 euros y la lista completa de número premiados, en vivo.
A qué hora es el sorteo 11 del 11: estos son todos los premios de dinero que se reparten
Sigues a tiempo de participar
Para los más rezagados todavía hay opción de comprar boletos hasta las 21:00
Además de los vendedores oficiales o puntos de venta autorizados, también se pueden adquirir cupones a través de Internet, concretamente en JuegosONCE, en cuya cuenta virtual se ingresa la cantidad del premio en caso de resultar agraciado.
Si el cupón se ha perdido o está roto, según la norma del sorteo, este no será válido para cobrar su importe en los puntos de venta autorizados. En caso de que el cupón sea digital, se informará por correo electrónico a la persona que sea ganadora.
¿Cuántos premios se reparten?
Estos son los premios que te puedes llevar en el sorteo:
- 1 premio de 11 millones de euros a las cinco cifras y serie.
- 11 premios de un millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.
- 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.
- 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
- 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.
- 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.
- 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.
- 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).
A partir de las 21:25h el sorteo del 11 del 11 de la ONCE
A las 21:25 horas de este martes 11 de noviembre se celebra uno de los grandes sorteos de la ONCE en el que el gran premio dotará de 11 millones al ganador. Síguelo minuto a minuto y conoce los números premiados