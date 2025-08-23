El sorprendente estudio que asocia un nombre muy común con menor inteligencia

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford desató hace unas semanas fuerte polémica al sugerir que ciertos nombres propios podrían estar relacionados estadísticamente con un menor coeficiente intelectual. La investigación, basada en datos de más de 70.000 personas, concluye que algunos nombres presentan un promedio de CI inferior a la media. Aunque los resultados han generado un enorme interés mediático, también han sido duramente criticados por la comunidad científica por su enfoque reduccionista y las implicaciones sociales que conlleva.

Los nombres que tendrían menos CI

El nombre "Jonathan", de origen bíblico y con un significado tradicionalmente positivo ("don de Dios"), fue señalado por el estudio como el que registraba el coeficiente intelectual medio más bajo entre los varones evaluados: 80 puntos, veinte por debajo del estándar general de 100. Esta cifra sitúa al grupo en lo que los autores del estudio denominan una zona de "capacidad intelectual reducida". El dato resulta aún más llamativo, considerando que se trata de un nombre muy común, con decenas de miles de registros solo en países hispanohablantes.

Además de Jonathan, el estudio también apuntó a nombres femeninos como Aline y Sara, cuyos promedios de CI se situaron en torno a los 82 puntos. Estas conclusiones han generado críticas metodológicas por parte de numerosos expertos que, como es lógico, cuestionan el rigor y la validez del enfoque de este estudio.

La explicación

Los nombres no son una causa de la inteligencia, sino que en muchos casos reflejan patrones socioculturales que sí podrían tener un impacto indirecto en el desarrollo cognitivo. Es decir, para entender esta relación, es necesario contemplar factores clave como el nivel socioeconómico, el acceso a la educación, el entorno familiar o el contexto cultural.

Además, también se cuestiona el uso del coeficiente intelectual como única medida de inteligencia. Esta prueba evalúa capacidades limitadas, como la lógica, la memoria verbal o la comprensión matemática, y deja fuera otras dimensiones fundamentales, como la inteligencia emocional, la creatividad o la capacidad de adaptación. Por ello, un análisis serio sobre la inteligencia debe tener una perspectiva mucho más amplia y contextualizada.

Además del debate científico, es peligroso el uso de la estadística para reforzar estereotipos o prejuicios injustificados. Vincular un nombre con menor capacidad intelectual puede tener consecuencias sociales reales, como discriminación en procesos educativos o laborales, sobre todo si estos resultados son interpretados de forma literal y sin contexto.