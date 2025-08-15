Solo 10 universidades españolas se cuelan entre las 500 mejores del mundo

Como cada 15 de agosto se ha publicado el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU) elaborado por el Shanghai Ranking Consultancy que recoge la clasificación de los mejores 1.000 centros universitarios. En lo referente a España, tan solo 10 se han logrado colocar entre las 500 mejores, 36 entre las 1.000.

La mejor valorada vuelve a ser la Universidad de Barcelona, que se sitúa entre las 200 mejores, su primera aparición fue en 2023. Un escalón por detrás está la de Valencia (201-300), mientras que la Complutense, la Pompeu Fabra, la Granada y País Vasco, se quedan en el de 301 a 400.

Posteriormente, en el tramo que abarca entre el 401 y las 500 aparecen la Universidad Politécnica de Valencia y la de Sevilla. Entre las 501-600 se hallan la Universidad de Navarra, la de Salamanca, la de Santiago de Compostela y la de Zaragoza. Por su parte, en el tramo de 601-700 están la Universidad Politécnica de Madrid, la de Alicante, la de Murcia, la de Oviedo y la Rovira i Virgili.

Aún más abajo, en el del 701-800 figuran la Universidad Politécnica de Cataluña, la de Alcalá, la de Cantabria, la de Extremadura, la de La Laguna -que aparece por primera vez- y la de las Islas Baleares. En la siguiente franja, la de 801-900, están la Universidad de Jaén, la de Lleida, la de Málaga y la de Vigo.

En el último tramo (901-1.000), se ubican la Universidad Carlos III de Madrid, la Jaume I, la de Cádiz, la de Castilla-La Mancha, la de Córdoba, la de Girona y la de Las Palmas de Gran Canaria.

La clasificación sigue encabezada por la Universidad de Harvard, seguida de la Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, todas en Estados Unidos.