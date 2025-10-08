El sobrino de José Luis Martínez-Almeida, en prisión por participar en un presunto robo con violencia

Un sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido detenido en las últimas horas y enviado a prisión por su presunta participación en un robo con violencia en una gasolinera de la capital de España.

Según ha avanzado Carlos Quílez en 'Y ahora Sonsoles', los hechos se produjeron en la madrugada del domingo y el joven, de 23 años, fue detenido poco después por la Policía.

Ignacio, hijo de Ángela Martínez-Almeida, una de las hermanas del alcalde, es profesor de matemáticas y ha sido enviado a Soto del Real después de ser interrogado por el juez, que ha decretado su ingreso en prisión incondicional y sin fianza.

"Ha pesado mucho en la decisión judicial el hecho de que tenga antecedentes por robo", ha explicado Quílez en el programa de Antena 3, a la vez que ha asegurado que "la Fiscalía lo ha tenido clarísimo" y que se le envía a Soto del Real "por lo violenta de la actuación".

"Es reiterado autor de este tipo de delitos, se le ha pillado, se ha pedido la prisión y el juez la ha acatado", ha explicado el periodista.

Según se ha podido saber, en el robo participaron varias personas y alguna de ellas llevaba una navaja. Fuentes cercanas a la investigación han asegurado que en las horas previas al robo, el joven habría estado participando en un acto de carácter religioso en un barrio del extrarradio de Madrid.

La de este miércoles será su segunda noche en prisión y la pasará en compañía de un recluso de confianza. Se encuentra en una celda de recepción y su familia podrá visitarle a partir del fin de semana.

Sobre el tema también se ha referido en el programa la periodista Beatriz Cortázar, que ha contado que ha intentado ponerse en contacto con la familia del alcalde, pero que ha sido imposible. "Hay desconocimiento absoluto, están guardando máxima discreción (...) Hay mucha conmoción y mucha preocupación", ha sentenciado.

El periodista Nacho Gay, ha asegurado que Ignacio "ha sido un chico rebelde en su adolescencia" y que "ha dado ciertos problemas".

Ángela Martínez-Almeida, hermana del alcalde y madre del joven detenido, fue una de las más buscadas y más cercanas con la prensa durante la boda del alcalde en abril de 2024 o durante la fiesta por el nacimiento de su hijo hace unos meses.