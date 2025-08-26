Snoop Dogg critica la inclusión LGTBI en películas infantiles: "Me da miedo ir al cine"

La película 'Lightyear', estrenada en 2022 como spin-off del universo 'Toy Story', nunca llegó a ser el éxito que Disney esperaba. A pesar de recibir buenas críticas, se convirtió en un fracaso en taquilla que costó a la compañía cerca de 100 millones de dólares. Pero más allá de su recaudación, el filme vuelve ahora a ser noticia por unas declaraciones de Snoop Dogg, que ha relatado la incómoda experiencia que vivió al verla en el cine junto a su nieto.

El rapero asegura que la escena que mostraba la relación entre dos mujeres casadas con un hijo desconcertó a su nieto, que no dudó en preguntar en voz alta cómo era posible. "Estaba como ‘Ella tiene un bebé con otra mujer’. Bueno, mi nieto, en medio de la película, me dice ‘Papa Snoop, ¿cómo tiene un bebé con otra mujer? ¡Es una mujer!’", recordó el artista en el pódcast It’s Giving.

"Oh, vaya, no vine para esta mierda. Vine para ver la puta película. Él solo decía ‘Ella y ella tienen un bebé y las dos son mujeres, ¿cómo tienen un bebé?’".

El músico admitió que no supo cómo reaccionar ante la pregunta de su nieto: "Me jodió", dijo tajante. "Estoy como con miedo de ir a ver películas. Me dejas en medio de esa mierda para la que no tengo respuesta. Son niños, ¿tenemos que enseñarles estas cosas? Van a hacer preguntas y no tengo la respuesta".

Un debate que ya nació en su estreno

La inclusión de una pareja homosexual en Lightyear generó polémica desde el primer momento. En la película, el personaje de Alisha Hawthorne, amiga de Buzz Lightyear, formaba una familia con otra mujer. Esa trama provocó que países como Egipto, Emiratos Árabes o Malasia prohibieran su proyección en cines.

Chris Evans, que puso voz al propio Buzz, defendió con entusiasmo esa representación: "Es genial. Me han preguntado varias veces, es bonito, maravilloso y me alegra. Es difícil no frustrarse un poco de que tenga que ser tema de conversación. El objetivo es que lleguemos a un punto en que se convierta en la norma, y que no tenga que ser algo desconocido, que al final simplemente sea así".