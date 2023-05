Los sindicatos de la Seguridad Social reivindican sus razones para ir a la huelga: "Necesitamos ser más y estar mejor pagados"

Los sindicatos CCOO y CSIF han convocado la primera huelga en la historia de la Seguridad Social. Los paros comienzan el próximo 26 de mayo y, a partir de ahí, todos los viernes se producirán paros parciales entre las 10.30 horas y las 11.30 horas.

Desde los sindicatos denuncian que hay alrededor de 30.000 puestos vacantes, a los que se suma el fin de los contratos del personal interino. A la falta de efectivos se añade el retraso en la gestión de prestaciones y el incumplimiento de los acuerdos en materia de personal. Todo ello les lleva a una enorme desorganización.

Ricardo Aguirre, coordinador de CSFI para la Seguridad Social, exige soluciones al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido, José Luis Escrivá: "necesitamos ser más y estar mejor pagados".

Los sindicatos insisten en denunciar la falta de compromiso del Ministerio y advierten que, o se hace un plan de choque o la Seguridad Social se muere.

Escrivá dice que la huelga "no tiene mucho sentido"

El ministro Escrivá, por su parte, confía en "reconducir" la situación en los próximos días y evitar la huelga de los trabajadores de la Seguridad Social.

Hoy mismo el ministerio se reúne con los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo. No obstante, Escrivá considera que la convocatoria de huelga "no tiene mucho sentido", ya que, según ha dicho, "durante ocho años se ha reducido la plantilla en un 20 % y no ha habido mucha protesta y ahora que estamos incorporando 3.200 personas surge esto".

Soluciones a la falta de personal

Por otro lado, y sobre la demora en el sistema de citas de la Seguridad Social, ha detallado que "durante la pandemia se inició un proceso de cita previa por fuerza mayor, que se ha mantenido el uso por parte de muchos ciudadanos porque es cómodo y ha habido una avalancha de citas previas".

Vamos a incorporar 3.200 efectivos a la Seguridad Social

Como solución al respecto, Escrivá ha hecho hincapié en la creación de un servicio de atención telefónica a nivel nacional y ha anunciado que se va a doblar el número de quienes lo atienden.

Sobre la reducción de la plantilla de la Seguridad Social, ha denunciado que "entre 2011 y 2018 se perdió el 23 % de sus efectivos, estamos reconstruyendo toda esa situación, pero lleva tiempo".

En este sentido, ha anunciado que "en este primer semestre de 2023 vamos a incorporar 3.200 efectivos a la Seguridad Social, ya se están incorporando".