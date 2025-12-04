Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad

Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes "mientras sea necesario".

Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que estas organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción ni privilegios entre colectivos profesionales".

Denuncian la "parálisis ministerial"

Los sindicatos del ámbito lamentan las "negociaciones paralelas" que ha hecho este Ministerio con los de médicos y de ser el único en tener "el dudoso honor" de haber logrado "un frente común sindical", al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga. "La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno", ha criticado.

Esta nueva protesta se suma así a la huelga de cuatro días que los sindicatos médicos CESM y SMA, a los que se han ido sumando otros, han programado para la semana que viene, también en protesta por el estatuto marco y porque consideran que médicos y facultativos merecen un convenio independiente de éste.

Las organizaciones del ámbito -en la que los sindicatos médicos tienen representación sólo a través de FSES- critican la "deslealtad" de la ministra por estar manteniendo negociaciones "paralelas" con CESM y SMA.

"No sólo ha dejado de avanzar, ha entorpecido y dilatado la negociación, manteniendo y alimentando un proceso paralelo con organizaciones ajenas al ámbito de negociación, ignorando a quienes representamos el 100% del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud", le ha reprochado Ballell.

En su opinión, Sanidad se ha inhibido de promover esta ley, "mostrando debilidad en el gobierno de coalición, que cuando tiene voluntad, impulsa, desarrolla y aprueba cualquier proyecto normativo", ha proseguido.

Qué piden los convocantes

Desde el pasado 6 de noviembre que mantuvieron la última reunión desde que reabrieran el proceso hace casi tres años, las organizaciones no han conocido más avances del texto que la que han trasladado los medios de comunicación.

"Una negociación de una ley no lleva este tiempo, pero la actitud del Ministerio es de cierta deslealtad al ámbito de la negociación", ha coincidido la presidenta de Satse, Laura Villaseñor.

Lo que quiere la mesa es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional.

Villaseñor ha reconocido que una huelga nunca es "agradable para nadie", pero ha llegado el momento en el que "las circunstancias y el desarrollo de la negociación" les ha obligado a tomar esta decisión.

El estatuto marco es, en palabras de Lucía García, responsable de acción sindical Pública y Desarrollo Profesional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, "un traje que le queda pequeño a nuestra sanidad".

"Las excusas han agotado y la paciencia de los profesionales también, el proceso de negociación no puede dilatarse más, necesitamos compromisos firmes y una hoja de ruta clara para implementar lo que es de sentido común y de justicia", ha sentenciado.

Desde CSIF, Fernando Hontagas ha lamentado que, al final, sea siempre el ciudadano el afectado por estas situaciones. "Estos días estamos viendo como no hay refuerzos para combatir la epidemia de gripe, que son insuficientes", provocando la saturación de las urgencias o la suspensión de cirugías.

"La sanidad pública está en crisis", ha advertido Manuel Moreira, de CIG-Saúde; por ello, conseguir un estatuto que regule de manera digna las condiciones de trabajo del personal redundará en dar a la ciudadanía el servicio que merece.