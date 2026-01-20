El sindicato de maquinistas señala un "déficit de mantenimiento" en las vías de alta velocidad liberalizadas

Carlos Alsina ha conversado en 'Más de uno' con Diego Martín Fernández, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), sobre las hipótesis que se están manejando en torno al grave accidente ferroviario que se produjo en la tarde del domingo en el municipio cordobés de Adamuz.

Preguntado por las explicaciones que aparecen en la prensa, en particular las relacionadas con posibles deficiencias en la vía, Martín Fernández ha señalado que todas las hipótesis deben considerarse, incluida esa, aunque ha insistido en que serán los peritos y los técnicos de la investigación quienes determinen las causas reales del siniestro. "Nos interesan las causas porque no queremos volver a vivir una tragedia como esta", ha subrayado.

Actuación "ejemplar" de los maquinistas de Iryo

El secretario general del SEMAF ha reivindicado además la actuación "ejemplar" de los dos maquinistas del tren de la compañía Iryo, que activaron el frenado de emergencia y actuaron de inmediato conforme a los protocolos. Ha reconocido que, en situaciones así, "es raro que puedas darte cuenta en ese momento de las consecuencias reales que ha tenido el accidente".

El sindicato alertó sobre un déficit de mantenimiento

Durante la entrevista también se ha abordado la carta enviada por el SEMAF, muy comentada en los últimos días, en la que el sindicato alertaba de las vibraciones detectadas en los trenes de alta velocidad que circulaban por esa línea. Martín Fernández ha explicado que decidieron remitirla tras constatar que el uso más intensivo de las líneas liberalizadas estaba generando mayores irregularidades, más vibraciones y una menor actuación preventiva. "Al final es un círculo vicioso: si la infraestructura está peor, los trenes sufren más averías", ha resumido.

El objetivo de aquella comunicación, ha precisado, era que se revisaran los protocolos de mantenimiento para garantizar tanto la comodidad como la seguridad de pasajeros y trabajadores. No obstante, ha recalcado que en ningún momento pensaron que esas vibraciones pudieran desembocar en un accidente de la gravedad del ocurrido. "De haber tenido indicios de un riesgo realmente grave, habríamos tratado de paralizar el servicio".

Martín Fernández ha reconocido que existía "un déficit de mantenimiento que podría mejorarse" y ha explicado que mantener los mismos estándares con un aumento notable del tráfico es comparable a "una carretera por la que empiezan a circular muchos más coches, pero cuyo mantenimiento sigue siendo el de antes".

Finalmente, preguntado por Alsina sobre si ese uso intensivo del carril podría haber dañado la soldadura de la vía, el responsable sindical se ha remitido nuevamente al criterio de los peritos encargados de la investigación.