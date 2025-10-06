Simón Pérez y Silvia Charro cuentan la verdad del vídeo que les hundió: "Pillamos coca..."

Han pasado ya casi ocho años del vídeo viral sobre las hipotecas protagonizado por Simón Pérez y Silvia Charro y en los últimos días hemos conocido la intrahistoria de un vídeo que cambió la vida tanto al economista como a la agente inmobiliario.

El programa 'Equipo de Investigación' ha podido hablar con ellos sobre cómo se gestó aquella grabación y profundizar en todo lo que supuso después para sus carreras.

Charro, que no quiere volver a ver el vídeo, se muestra visiblemente emocionada y asegura que fue un hecho que les cambio la vida. "Siento tristeza, nos equivocamos tanto...", reconoce.

La propia economista cuenta que ella llevaba poco tiempo trabajando en la oficina y habla de su relación con Pérez, que era su pareja en ese momento. Fue entonces cuando desde un medio de comunicación les propusieron grabar un vídeo sobre las hipotecas, pero todo se torció.

El vídeo no se grabó bien y tuvieron que volver a grabarlo por problemas técnicos, pero entonces Charro estaba en una comida de empresa de la que tuvo que salir para ir a grabar. Cuando llegó a las oficinas estaba completamente borracha.

Fue entonces cuando a Pérez se le ocurrió la idea de comprar cocaína para rebajar los efectos del alcohol, pero el resultado no fue el esperado. "Grabamos el vídeo, nos marchamos y el vídeo estuvo como 15 días en 'Periodista Digital' sin que nos dijeran nada. Yo pensaba que igual no había valido como el primero y habían decidido no subirlo", cuenta Pérez.

Todo saltó por los aires unas semanas más tarde, cuando volviendo de una cena ambos recibieron decenas de llamadas alertándoles del vídeo y del linchamiento que estaban recibiendo en redes sociales.