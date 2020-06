Simón no ve "sensato" decir que 43.000 personas han muerto por coronavirus sin tenerlo confirmado

Fernando Simón ha respondido, visiblemente molesto, a una pregunta que hablaba de la ética y la responsabilidad a la hora de reconocer que han podido fallecer más personas por coronavirus en España de las notificadas en los datos del Ministerio de Sanidad.

La pregunta se refería al informe MoMo del Instituto de Salud Carlos III, que refleja que el número de muertes este año asciende a casi 43.000, unas 15.000 más que las que notifica el Ministerio en sus informes del coronavirus.

"No podemos dar datos cuyo significado no entendemos"

Simón ha desglosado las posibles causas que pueden haber causado ese exceso de fallecidos después de asegurar que su equipo no puede dar datos cuyo significado no entiende.

"Sabemos que tenemos alrededor de 28.000 fallecidos y que de ese exceso, alguno ha podido haber fallecidos con coronavirus, pero no de coronavirus. También habrá un número de los cuales no tendremos la causa específica y que habrán muerto de coronavirus, pero al no tener diagnóstico, no figura en los datos", ha explicado.

También ha dicho que en ese exceso, "habrá personas que a lo mejor se han infectado, no han tenido diagnóstico y han fallecido de otra causa. Y también, otros que habrán fallecidos por otras causas sin estar infectados por coronavirus", ha continuado.

"Además, puede haber una cantidad -que es la variabilidad aleatoria que se produce en estas situaciones y que está contemplada en el informe MoMo-. Esos 43.000 son un exceso de mortalidad, pero no quita que una pequeña parte pudiera ser una variabilidad habitual que no sabríamos cómo se hubiera comportado si no hubiera habido epidemia", ha explicado.

"No se deben dar por sentado cosas que no podamos apoyar con datos"

Por tanto, no le parece "sensato" que, sabiendo todo esto, se diga que los 43.000 han muerto por coronavirus: "Tenemos que ser responsables y hacer honor a la verdad de la mejor forma que podamos. Cuando hay dudas, hay que ponerlas sobre la mesa y no dar por sentado cosas que no podemos apoyar con datos e información sólida".

Asimismo, ha explicado que las dudas que se tienen sobre el sistema de conteo en España son comunes en todas partes, incluso en el sistema europeo, y que le sorprende la información que ve publicada en algunos medios de comunicación o en redes sociales: "Da la sensación de que el sistema de vigilancia español es el único donde pasa y es igual en todas partes".

"Es verdad que el coronavirus nos ha hecho cambiar las cosas muy rápido y ha podido haber desfases, pero los sistemas en los distintos países no son muy diferentes ya que llevamos muchos años trabajando en la UE para tratar de tener sistemas homogéneos y comparables", ha especificado.

Ha defendido el sistema de vigilancia español y los equipos de investigación en Salud Pública, que han podido elaborar un estudio de seroprevalencia "muy sólido" desde hace varias semanas, cuando hay algunos países que los están empezando a realizar ahora.

"Hasta que todos los países tengamos esas herramientas y las podamos comparar, será difícil ver qué ha pasado en uno y en otro. No sabemos si en todos los países la forma de identificar a los fallecidos es la misma y son detalles que tenemos que ver. No crean que en España se hacen las cosas excesivamente mejor o peor porque llevamos muchos años trabajando juntos y prueba de ello es que hay un sistema de vigilancia europeo", ha explicado.

