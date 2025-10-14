Siete rasgos de las personas altamente exitosas como Taylor Swift

Taylor Swift es una cantante, compositora y productora estadounidense reconocida mundialmente por su talento, versatilidad y capacidad para reinventarse a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en la música country hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del pop, ha sabido conectar con millones de personas a través de letras honestas y emocionales. Su éxito no solo se mide en premios y récords de ventas, también en su habilidad para mantener el control creativo de su obra y defender sus derechos como artista. Además, su impacto trasciende la música: es un modelo de determinación, trabajo constante y empoderamiento.

Sinéad O'Sullivan es autora del libro 'Good Ideas and Power Moves: Ten Lessons for Success from Taylor Swift'. Para O'Sullivan, al igual que para muchos de sus fans, Taylor Swift y su discografía han sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración inesperada durante un momento de transición profesional: "Dejé mi trabajo como ingeniera aeroespacial y diseñadora de vuelos espaciales tripulados en la NASA para cursar un MBA en la Universidad de Harvard, un cambio que finalmente me condujo a mi trayectoria actual como economista e inversora. En Harvard, comencé a reflexionar sobre la trayectoria de Swift desde una perspectiva profesional. Me impulsaba una pregunta clave: ¿Cómo logran personas aparentemente normales lograr cosas extraordinarias? ¿Cómo se convierten en estos unicornios de gran éxito?", explica a la CNBC Make It.

Los rasgos de Taylor Swift que la ayudan en su éxito

Gracias a las reflexiones de O'Sullivan podemos identificar cuáles son las características que ayudan a Taylor Swift a ser una persona de éxito: