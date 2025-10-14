Siete rasgos de las personas altamente exitosas como Taylor Swift

Taylor Swift es una cantante, compositora y productora estadounidense reconocida mundialmente por su talento, versatilidad y capacidad para reinventarse a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en la música country hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del pop, ha sabido conectar con millones de personas a través de letras honestas y emocionales. Su éxito no solo se mide en premios y récords de ventas, también en su habilidad para mantener el control creativo de su obra y defender sus derechos como artista. Además, su impacto trasciende la música: es un modelo de determinación, trabajo constante y empoderamiento.
Sinéad O'Sullivan es autora del libro 'Good Ideas and Power Moves: Ten Lessons for Success from Taylor Swift'. Para O'Sullivan, al igual que para muchos de sus fans, Taylor Swift y su discografía han sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración inesperada durante un momento de transición profesional: "Dejé mi trabajo como ingeniera aeroespacial y diseñadora de vuelos espaciales tripulados en la NASA para cursar un MBA en la Universidad de Harvard, un cambio que finalmente me condujo a mi trayectoria actual como economista e inversora. En Harvard, comencé a reflexionar sobre la trayectoria de Swift desde una perspectiva profesional. Me impulsaba una pregunta clave: ¿Cómo logran personas aparentemente normales lograr cosas extraordinarias? ¿Cómo se convierten en estos unicornios de gran éxito?", explica a la CNBC Make It.
Los rasgos de Taylor Swift que la ayudan en su éxito
Gracias a las reflexiones de O'Sullivan podemos identificar cuáles son las características que ayudan a Taylor Swift a ser una persona de éxito:
- Imaginación: todos nacemos con imaginación, pero a medida que envejecemos, solemos poner límites a nuestra mente y a los estímulos creativos del mundo que nos rodea. "Swift no. Ella entiende que la imaginación no comienza con la invención, sino con la curiosidad. Es experta en prestar atención a los detalles más pequeños y resonantes y construir universos a partir de ellos", explica la autora.
- Síntesis: sintetizar es la capacidad de conectar ideas y pensamientos nuevos y antiguos a través de la creatividad. Reimaginar el mundo o hacer cosas de maneras que otros no han hecho no es fácil. El ejemplo más famoso de la habilidad de Swift para la síntesis es la canción Love Story, donde reencarnó y reinterpretó la tragedia romántica shakespeariana de Romeo y Julieta en una historia con un final vibrante y feliz.
- Enfoque: "Swift no ha lanzado una línea de maquillaje ni una marca de moda. No la ves incursionando en cosas que no son importantes para ella. Interpretar y componer canciones han sido sus principales prioridades desde la adolescencia. Y se ha centrado por completo en ser la mejor en esas cosas", explica la economista e inversora. El enfoque consiste en hacer de tu objetivo una parte integral de tu ser.
- Tenacidad: ser tenaz supone seguir haciendo algo o seguir luchando por ello ante las dificultades. Aunque la cantante ha pasado momentos difíciles de salud (como sucedió en Eras Tour), actuaba como si fuera la mejor noche de su vida. Sobreponerse a las dificultades te ayudará a ser más fuerte.
- Pasión: la pasión y la tenacidad a menudo parecen coincidir, ya que ambas requieren resistencia y resiliencia. Para reavivar tu pasión, reconecta con el "por qué" de lo que haces. Pregúntate qué te atrajo al principio y encuentra pequeñas maneras de redescubrir esa alegría, ya sea a través de la experimentación, la reinvención o la persistencia.
- Veneración: ser capaz de admirar y sentir un profundo respeto por algo, es una manera de alimentar tu propósito, que a su vez alimenta tu pasión.
- Compromiso: el verdadero compromiso a menudo requiere sacrificio. Pregúntate: ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para que esta meta se haga realidad? Cuando algo es opcional, se siente seguro. Pero la grandeza la construyen quienes están dispuestos a apostar por lo que más aman. Este compromiso es evidente en la capacidad de Swift de poner la música siempre en primer lugar.