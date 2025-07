En las relaciones de pareja exitosas, la comodidad, la confianza y la capacidad para mostrarse a la otra persona tal cual eres son valores fundamentales para lograr conseguir una relación fuerte y duradera. Sin embargo, muchas veces, una relación sentimental saca relucir nuestras mayores inseguridades.

Por ello, la experta en relaciones de pareja graduada en Harvard, Cortney S. Warren, asegura que les enseña que la seguridad emocional es un valor clave que comienza en saber que uno mismo merece recibir amor y confiar en que su pareja lo acepta y lo cuida en los buenos y en los malos momentos. Por tal motivo, ha mostrado las frases recurrentes que parejas afianzadas suelen decirse de manera regular.

Las siete frases que utilizan las parejas que realmente tienen confianza, según un psicólogo de Harvard | Pexels

1º "Me ves como soy"

Cuando una relación de pareja es buena, no tienes miedo a mostrarte como eres sin tener que ocultar ningún aspecto de uno mismo. Te sientes cómodo hablando de temas peliagudos porque confías en que tu pareja responderá con compasión, no enjuiciando lo que dices. Otras frases similares son "Gracias por amarme como soy" o "Aprecio poder ser yo mismo contigo."

2º "Confío en ti"

La confianza es la base de cualquier relación. Crees tanto en las palabras como en las acciones que tu pareja te muestra, ya sea cuando estáis juntos o en momentos en los que estáis separados. Sabes quién es realmente y que vela por ti. Otras frases parecidas: "Gracias por ser respetuoso conmigo y con nuestra relación" o "Somos un equipo y confío en que quieras lo mejor para ambos".

3º "Saldremos de esto"

En toda pareja se presentan conflictos que ponen en riesgo la estabilidad de la misma. Lo que diferencia a las parejas comprometidas de las que realmente no lo están es la forma en la que afrontan los problemas. No amenazan con irse a las primeras de cambio ni entran en pánico. Se mantienen serenos, ya que comprenden que la pareja puede superar ese bache. Frases afines son: "Una fase difícil no significa que todo haya terminado para nosotros" o "Vamos a resolver esto juntos".

4º "¡Sal y diviértete con tus amigos!"

Las personas que aman a su pareja no tienen miedo a las amenazas que se presentan cuando no están juntos. Porque realmente confían en la otra persona. El tiempo a solas se siente natural. Respetan la necesidad de independencia del otro, sabiendo que fortalece la relación. Otras frases diferentes: "Me alegra que te tomes tiempo para ti" o "Gracias por darme el espacio cuando lo necesito también."

5º "¡Te echo de menos!"

Extrañar a alguien no significa que seas dependiente, sino que estás conectado. Incluso cuando comparten su espacio personal y disfrutan pasar tiempo separados, aún anhelas estar juntos. Unas alternativas son: "Estar separado me ayuda a darme cuenta de lo agradecido que estoy por ti" o "Estoy emocionado de verte cuando llegues a casa."

6º "¿Podemos hablar?"

La frase temida por todos. A quien no le ha recorrido un escalofrío por la espalda al oír que tu pareja enuncia esta frase, aunque no siempre tiene una connotación negativa. Las parejas fuertes tienen conversaciones difíciles. Cuando no estás conforme con algo que ha hecho o dicho, no tienes miedo a confrontar ese problema con tu pareja, porque confías que te dejará expresarte y te escuchará con atención. Alguna frase que te puede sonar puede ser: "Hay algo que me gustaría consultar" o "Me he estado sintiendo un poco raro y quiero asegurarme de que estamos bien".

7º "¡Hagamos un plan!"

Mirar hacia el futuro, ya sea una cita romántica o un objetivo de vida compartido, indica un interés mutuo en la relación. Ves a tu pareja en tu visión a largo plazo, y ella te ve en la suya. Otras frases que también sirven son: "¿Podemos repasar nuestros horarios?" o "Tengo muchas ganas de hacer nuestro viaje."

Conseguir esto lleva tiempo y esfuerzo

Compartir información íntima sobre nosotros con nuestras parejas no es fácil, como afirma la experta. Nos hace vulnerables, y si no nos tratan con empatía, puede ser muy doloroso.

Pero el objetivo es tener una relación donde podamos ser plenamente vistos, conocidos y aceptados. Sin embargo, esto no sucede de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo consciente, y significa aprender a aceptarte a ti mismo primero, ver a tu pareja como realmente es y comprometerse a crecer juntos con el tiempo.