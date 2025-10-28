Siete alimentos con respaldo científico que te ayudan a sentirte más joven si tiene más de 65 años

Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene alimentarse bien para mantener una buena salud física y mental. Una buena alimentación contribuye al desarrollo adecuado, mejora la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento diario. Además, en el caso de las personas más mayores, mantener una dieta equilibrada ayuda a conservar la masa muscular, fortalecer los huesos y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o las afecciones cardíacas.

Por todos es conocido el impacto positivo que tiene una dieta mediterránea en la salud, ya que está basada en el equilibrio, la variedad y el consumo de alimentos frescos y naturales. Una parte fundamental de su composición en el día son las frutas y verduras. Esta importancia la avala un estudio reciente realizado por investigadores de Harvard, quienes descubrieron que adoptar una dieta basada en plantas puede mejorar la salud y aumentar la probabilidad de vivir más tiempo, incluso si no se empieza hasta la mediana edad.

Alimentos que ayudan a envejecer saludablemente

El artículo, publicado en la revista Nature Medicine en marzo de este año, encontró una asociación entre una alimentación basada en plantas y un envejecimiento saludable. Y de esta manera pudo definir siete alimentos que consumidos de forma diaria pueden ayudarte a envejecer de forma saludable:

Frutas

Verduras

Granos integrales

Legumbres

Frutos secos

Grasas insaturadas

Productos lácteos bajos en grasa (con moderación)

Alimentos que es mejor limitar

Por contra, hay algunos alimentos que es mejor limitar su consumo o abstenerse de comerlos: