¿Será más peligrosa la gripe este invierno en España?

Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en España y acudir a la cita este año puede ser más importante que nunca. Los expertos alertan de la posibilidad de que el virus "comience antes" y sea "más grave y duradero" con respecto a temporadas anteriores.

Así lo afirma un estudio publicado en la revista ‘Vaccine’. Sus autores indican que las medidas preventivas para frenar la expansión del coronavirus han actuado como un "arma de doble filo para los virus respiratorios". Por este motivo, consideran que es necesario "incrementar la producción de vacunas contra la gripe".

¿Puede ser más peligrosa la gripe este invierno?

El uso de mascarillas, el distanciamiento social o los confinamientos son algunas de las medidas que se han impuesto a lo largo de este 2021 para contener la propagación del coronavirus. Con ellas, se ha conseguido que los contagios y las muertes hayan disminuido cada semana hasta situarse a niveles mínimos. Pero lo cierto es que estas restricciones también nos han protegido de otras enfermedades, como la gripe.

Desde el comienzo de la temporada en 2019 hasta febrero de 2020, un total de 6.927 personas tuvieron gripe. Aquí el coronavirus todavía no había llegado a nuestras vidas y la cifra se sitúa dentro de los parámetros habituales. Justo un año después, en la temporada 2020-2021, tan solo se registraron siete contagios de gripe durante el mismo periodo, según datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE).

Aunque a priori puede parecer positivo, los expertos no lo tienen tan claro. En una charla con Onda Cero, el doctor José María Molero, portavoz del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), asegura que este invierno "va a haber un aumento de casos", puesto que en la temporada anterior hubo muy pocos.

"Hay más movilidad y menos restricciones de aislamiento social

El médico explica algunas de las causas que pueden producir un incremento de los contagios de gripe: "Fundamentalmente se debe a que hay más movilidad y a que las medidas de aislamiento social y respiratorias se están relajando". No obstante, recuerda que, de momento, es una "especulación".

Por otro lado, Molero manifiesta que el hecho de que la temporada anterior no hubiese gripe, gracias a las medidas preventivas contra el coronavirus, ha hecho que las personas "sean más vulnerables". "Sabemos que la propia infección natural genera un recuerdo inmunológico, aunque a corto plazo. Si al año que viene vuelve a circular el virus, esos pacientes estarán un poco más protegidos. En cambio, al no haber habido gripe, existe una mayor susceptibilidad a contagiarse", sostiene.

En cualquier caso, el portavoz de la semFYC declara que "no queda claro que sea más grave" y que esto va a depender de la cepa que circule. "Por ejemplo, en el hemisferio sur, donde ya ha sido invierno, ha circulado la cepa B. Esta suele ser menos lesiva y tiene menos intensidad que la cepa A", comenta.

¿Cuál es el papel de los niños en la transmisión de la gripe?

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y director científico del Instituto de Investigación IDIVAL, insiste en la importancia de vacunarse: "Cada año, el virus muta y cambia de cepa. Por ello, la población más vulnerable debe vacunarse para protegerse de la cepa que circule en esa temporada".

Ante esta posible situación, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) recomienda la vacunación antigripal universal en niños de entre 6 y 59 meses para proporcionar al niño protección individual y favorecer la protección familiar y comunitaria.

El doctor José María Molero recuerda que los niños son los "principales transmisores de la gripe" al resto de la población. "Como no se infectaron el año pasado, no tienen esa inmunidad que podría hacer que estuviesen un poco más preparados. No obstante, si la cepa que circula es nueva, puede haber más casos, pero no necesariamente afectaría de forma más agresiva", añade.

Campaña de vacunación covid-gripe: dos pinchazos en uno

La campaña de vacunación contra la gripe en España coincide con la inoculación de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En muchas comunidades autónomas ya han decidido que se pincharan ambos fármacos a la vez, lo que ha generado cierta desconfianza entre la población.

Sin embargo, el doctor Molero asegura que no hay nada que temer. "Tomando los ejemplos de Reino Unido y Estados Unidos, sabemos que se pueden poner ambas vacunas simultáneamente sin que surjan efectos secundarios nuevos a los ya conocidos o que estos se vayan a intensificar", afirma.

Además, subraya que para el paciente es mejor porque, en caso de tener reacción, solo sería una vez. "Vacunarse de la gripe y tener algún efecto secundario, no exime de volver a tenerlos a la semana siguiente cuando te vacunes del coronavirus. Se produce una pérdida de la funcionalidad durante más tiempo", explica.

Igualmente, dice que para los centros de salud también es más cómodo en un periodo en el que el sistema se encuentra más saturado. "Si podemos aprovechar el mismo acto es algo estupendo porque no estaríamos duplicando la actividad", manifiesta.

Por su parte, el doctor y presidente del SEI, Marcos López Hoyos, declara que, incluso, "se podría potenciar el poder inmunizante de cada vacuna". "La combinación es factible y buena. Por este motivo, se está trabajando en el desarrollo de vacunas combinadas covid-gripe", concluye.