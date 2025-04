Seis señales de que un perro es feliz, según los veterinarios

El concepto de "ser feliz" es extremadamente complejo, incluso si hablamos de personas. Pero con mascotas, la forma para evaluar este nivel de felicidad es distinta. Con los animales únicamente tenemos como fuente de información la comunicación no verbal. Es por eso que hay diferentes signos que pueden indicar si nuestra mascota está contenta o no.

1. La cola

La cola de los perros es el indicador clásico por el que podemos detectar si cada perro está contento o no. La cola no miente, y además, la intensidad del movimiento podría entenderse como el nivel de felicidad. Algunos mueven incluso la parte trasera del lomo.

Además, si la cola está hacia abajo es una clara señal de que nuestro animal está asustado. De ahí nace, por ejemplo, la expresión "con el rabo entre las piernas" cuando queremos hacer referencia a alguien que tiene miedo.

2. La postura

Es evidente que, además de la cola, su postura general nos puede brindar información sobre cómo está nuestro animal. Los ojos medio cerrados y la boca medio abierta son signos de que está cómodo.

3. La actitud

La energía es un claro indicador de su estado de ánimo. Por naturaleza, los perros son alegres, tienen ganas de moverse y jugar. Ellos tienen el olfato muy desarrollado y tienden a olerlo todo. Incluso tocar lo que se encuentran o metérselo en la boca, sobre todo cuando son pequeños. Esa energía general es la que nos puede indicar que está libre de tensiones. Un canino que se pasa todo el dia tumbado indica que algo no va bien

Y el otro extremo tampoco es bueno, porque demasiada energía puede indicar justo lo contrario: que nuestro perro tiene ansiedad o energía acumulada.

4. Juego

Se podría decir que lo que para nosotros es jugar, para ellos es trabajar. Es decir, lo que nosotros consideramos juego para ellos es muy importante. Les gusta jugar porque se sienten útiles. Que tu perro te incite a jugar es una muy buena señal. Esto suelen pedirlo dando saltitos con las patas delanteras hacia arriba.

5. Cercanía

Lo normal en este tipo de animales domésticos es que busquen estar cerca de su dueño, incluso descansar al lado. Eso son señales evidentes de que se sienten felices a tu lado. Que le gusten las caricias también es una señal de que tu perro está contento.

6. Reacción al llegar casa

Esto es un clásico y seguro que lo has vivido si has tenido mascota. Salir de casa a hacer la compra, por ejemplo, y al volver, recibir una bienvenida propia de haber vuelto después de meses de la guerra. Esto tiene que ver con que los perros no tienen medida del tiempo, y cada vez que te vas nunca tienen la certeza de que vayas a volver. Pero que sepan estar solos en casa también es necesario para que sean felices.

La salud de nuestras mascotas es muy importante, y es responsabilidad de cada dueño. Para nosotros, las mascotas son un episodio de nuestra vida. Pero para ellos, nosotros somos su vida entera. Y dependerá de nosotros que esa vida sea lo más feliz posible.