Sara Carbonero estalla para defender a Kate Middleton: "Alucinada con los comentarios sobre su nuevo look"

Este pasado jueves, Kate Middleton y el príncipe Guillermo regresaron de sus vacaciones para hacer una visita al Museo de Historia Natural de Londres y a los jardines que han sido renovados recientemente. El acto suponía la 'vuelta' de la princesa de Gales, tras dos meses sin hacer 'vida pública'.

En este sentido, han sido incontables los comentarios que en las últimas horas se han publicado en redes sociales acerca del aspecto de Kate Middleton. Sobre todo, referido a su nuevo color de pelo y especulando sobre si era natural. Cabe recordar, además, que la futura reina está en proceso de remisión de cáncer, diagnosticado el pasado año.

Tal ha sido la avalancha de comentarios que Sara Carbonero ha estallado a través de sus redes sociales con un mensaje en el que ha reconocido sentirse "alucinada, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton".

Que poca empatía

"En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos y a abrir incluso un debate sobre si lleva peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años o más, si está demacrada, delgada, con mal aspecto", escribe Carbonero en su Instagram.

Aunque Carbonero encuentra algo de consuelo al creer que a ella (refiriéndose a Middleton) no le llegará "esta ola de odio", pero -dice- "una vez más dejamos la constancia de la sociedad que somos". Y añade: "No se puede tener menos humanidad".

"Aquella que se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante. Con su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparecer en público. Yo me bajo de este carro", concluye Sara Carbonero.