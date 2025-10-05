Santiago, Gijón, Cádiz o Jaén se echan a la calle para apoyar a Palestina

Las mareas propalestinas han vuelto a tomar las calles de distintas ciudades españolas. Si el pasado sábado las protestas tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Granada, este domingo se han producido en Cádiz, Jaén, Gijón o Santiago de Compostela, convocando a miles de personas que han clamado por el fin del genocidio en Gaza.

En el caso de la ciudad gaditana, 3.500 manifestantes han sido las que han recorrido las calles que unen la Plaza de Asdrúbal y la Plaza de San Juan de Dios, en una concentración que ha estado encabezada por el lema: "Alto al genocidio". Por su parte, la ciudad jiennense ha reunido a cerca de 500 personas que han comenzado su marcha en el Parque de la Concordia.

Del mismo modo, miles de ciudadanos han participado en la protesta que ha organizado la Plataforma Solidaria Asturies por Palestina en Gijón y que ha transcurrido entre la plaza de El Humedal y el ayuntamiento. En este caso, en la cabecera de la manifestación se podía leer el lema: "Viva Palestina libre".

Asimismo, 15.000 personas se han dado cita en Santiago de Compostela en una concentración organizada por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina en la que, al igual que en el resto, se ha condenado el genocidio y ocupación del territorio palestino por parte de Israel. La caminata ha partido al mediodía desde la alameda hasta llegar a la Plaza del Obradoiro, donde se han leído distintos manifiestos condenando las acciones de Netanyahu y su Gobierno. El lema de esta protesta ha sido: "Galiza con Palestina. Contra o xenocidio e a ocupación".

En todas ellas se ha podido ver a los asistentes portando banderas de Palestina, así como el tradicional pañuelo y se han escuchado cánticos como: "No es una guerra, es un genocidio" o "Netanyahu, asesino". A diferencia de las marchas del sábado, aún no se han registrado disturbios.